Защитник сборной Украины Евгений Хачериди рассказал о вариантах продолжения карьеры. Ранее в СМИ сообщалось, что 32-летний игрок в скором времени станет игроком московского ЦСКА. Позже Андрей Качан, личный тренер украинского игрока по физподготовке, опроверг эту информацию.

с чего всё началось

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию украинских СМИ о том, что защитник Евгений Хачериди в скором времени перейдет в московский клуб. Ранее Football.ua сообщил, что 32-летний украинский футболист уже согласовал сделку с армейцами и ему осталось пройти только медосмотр.

В ЦСКА опровергли информацию о переходе украинского защитника Хачериди

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