В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в ИдлибеRT на русском 22:56

Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой сообщение российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

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