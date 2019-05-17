Армия и оружие
В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в ИдлибеRT на русском 22:56
Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой сообщение российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Энергетика
Ущерб от грязной нефти на нефтепроводе «Дружба» обещают компенсировать
Комментируя ситуацию вокруг приостановки транспортировки нефти на нефтепроводе «Дружба» после вброса хлорсодержащих веществ, вылившейся в разбирательство на международном уровне, Козак указал на «очень конструктивную позицию» «Транснефти», которая готова компенсировать реальный ущерб.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Политика
Зеленский официально станет президентом Украины 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, состоится 20 мая. Такое решение приняла Верховная рада Украины.
Обновлено в 05:08
Общество
В Екатеринбурге остановили стройку храма: коротко о главных событиях четвертого дня протестов
Обновлено в 21:25
Музыка
Лазарев пробился в финал Евровидения-2019
Обновлено в 18:10
Космос
Космические карты: каких звезд достигнут «Вояджеры» и «Пионеры»
«Вояджер-1» пройдет мимо нее через 16 700 лет (на расстоянии около 3,59 световых лет), «Пионер-11» – через 18 300 лет, «Вояджер-2» – через 20 300 лет.
Обновлено в 02:35
Политика
Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией
Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено в 22:55
Экономика
В Токио заявили, что санкции США против Huawei причинят ущерб японским компаниям
Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что решение США внести китайскую компанию Huawei в черный список вступит в силу 17 мая.
Обновлено в 22:41
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали более 20 участников протеста против храма
В Екатеринбурге арестован 21 участник акций протеста против строительства храма.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 21:33
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
Обновлено в 05:15
Хоккей
«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли
"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено в 22:44
Здоровье
Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета
Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Театры
Худруком театра имени Ленсовета стала жена Боярского
Жена актера Михаила Боярского, народная артистка России Лариса Луппиан стала художественным руководителем театра имени Ленсовета в Петербурге, сообщает канал "78".
Обновлено в 12:04
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года.
Обновлено в 11:04
Авто
Hyundai Encino стал вторым по популярности кроссовером марки
Обновлено в 22:20
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Обновлено вчера в 00:46
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Политика
Россия ответит на новые санкции США
Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
Обновлено в 20:09
Общество
Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет
Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено в 21:33
Космос
Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле
Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено в 15:55
Происшествия
В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове
Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено в 22:56
Общество
Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы
На субсидии могут претендовать все граждане, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% семейного дохода. (Постановление Правительства РФ "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" № 761 от 14.12.2005 года).
Обновлено в 23:04
Политика
Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Политика
На Украине допустили возобновление газовых переговоров с Россией
Украинская компания «Нафтогаз» продолжит переговоры с Россией только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского и разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
В Сирии раскритиковали недостатки российского ЗРПК «Панцирь-С»
В Сирии раскритиковали недостатки комплексов «Панцирь-С».
Обновлено в 00:56
Политика
Глава Хакасии второй раз выиграл иск против Михаила Леонтьева
В городском суде Абакана 16 мая состоялось заседание, посвящённое иску главы Хакасии Валентина Коновалова в отношении пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, назвавшего 13 декабря прошлого года в эфире радиостанции «Комсомольская правда» Коновалова «дебилом».
Обновлено в 21:42