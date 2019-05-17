Армия и оружие

В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в ИдлибеRT на русском 22:56

Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой сообщение российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
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Минобороны: Боевики готовят в Идлибе провокацию с химическим оружием

Life.ru23:10

Минобороны: боевики обвинят Россию в применении химоружия в Сирии

Газета.Ru23:09

Боевики готовят провокацию с химоружием в Идлибе, сообщили в Минобороны

РИА Новости22:51

В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

RT на русском22:56

Боевики готовят провокацию в Идлибе, чтобы обвинить ВКС РФ в химатаках на жителей

РЕН ТВ22:52

Центр по примирению: боевики планируют обвинить Россию в применении химоружия в Сирии

ТАСС23:04

Сирийские Боевики готовят провокацию с химоружием против РФ

News.ru23:24
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Энергетика

Ущерб от грязной нефти на нефтепроводе «Дружба» обещают компенсировать

Комментируя ситуацию вокруг приостановки транспортировки нефти на нефтепроводе «Дружба» после вброса хлорсодержащих веществ, вылившейся в разбирательство на международном уровне, Козак указал на «очень конструктивную позицию» «Транснефти», которая готова компенсировать реальный ущерб.
Обновлено вчера в 19:37
Политика

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
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Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, состоится 20 мая. Такое решение приняла Верховная рада Украины.
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В Екатеринбурге остановили стройку храма: коротко о главных событиях четвертого дня протестов

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Музыка

Лазарев пробился в финал Евровидения-2019

Обновлено в 18:10
Космос

Космические карты: каких звезд достигнут «Вояджеры» и «Пионеры»

«Вояджер-1» пройдет мимо нее через 16 700 лет (на расстоянии около 3,59 световых лет), «Пионер-11» – через 18 300 лет, «Вояджер-2» – через 20 300 лет.
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Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией

Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено в 22:55
Экономика

В Токио заявили, что санкции США против Huawei причинят ущерб японским компаниям

Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что решение США внести китайскую компанию Huawei в черный список вступит в силу 17 мая.
Обновлено в 22:41
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали более 20 участников протеста против храма

В Екатеринбурге арестован 21 участник акций протеста против строительства храма.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 21:33
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
Обновлено в 05:15
Хоккей

«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли

"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено в 22:44
Здоровье

Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета

Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Театры

Худруком театра имени Ленсовета стала жена Боярского

Жена актера Михаила Боярского, народная артистка России Лариса Луппиан стала художественным руководителем театра имени Ленсовета в Петербурге, сообщает канал "78".
Обновлено в 12:04
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года.
Обновлено в 11:04
Гаджеты

Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 6 с поворотной камерой

Обновлено в 15:38
Авто

Hyundai Encino стал вторым по популярности кроссовером марки

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Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

Обновлено вчера в 00:46
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
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Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Политика

Россия ответит на новые санкции США

Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
Обновлено в 20:09
Общество

Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет

Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено в 21:33
Космос

Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле

Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено в 15:55
Происшествия

В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове

Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено в 22:56
Общество

Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы

На субсидии могут претендовать все граждане, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% семейного дохода. (Постановление Правительства РФ "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" № 761 от 14.12.2005 года).
Обновлено в 23:04
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Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Политика

На Украине допустили возобновление газовых переговоров с Россией

Украинская компания «Нафтогаз» продолжит переговоры с Россией только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского и разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

В Сирии раскритиковали недостатки российского ЗРПК «Панцирь-С»

В Сирии раскритиковали недостатки комплексов «Панцирь-С».
Обновлено в 00:56
Политика

Глава Хакасии второй раз выиграл иск против Михаила Леонтьева

В городском суде Абакана 16 мая состоялось заседание, посвящённое иску главы Хакасии Валентина Коновалова в отношении пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, назвавшего 13 декабря прошлого года в эфире радиостанции «Комсомольская правда» Коновалова «дебилом».
Обновлено в 21:42
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