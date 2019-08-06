Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу ГудковаВедомости вчера в 10:17
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова. По итогам проверки ЦИК вернули 31 подпись из ранее признанных недействительными. Данные были некорректно указаны в запросе, но это произошло из-за неразборчивого почерка сборщиков.
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Общество
Путин подписал закон о возвращении «дачной амнистии»
В соответствии с законом, который приняла ГД, и вчера, 3 августа, подписал президент РФ Владимир Путин, восстанавливается и продлевается до 1 марта 2021 года возможность в упрощенном порядке оформить право собственности на дачный домик.
Обновлено 04 августа в 13:01
Происшествия
В Магнитогорске прогремел взрыв в автомобиле
Обновлено в 03:17
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено 05 августа в 15:11
Политика
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
Обновлено 05 августа в 13:12
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Происшествия
В Приамурье нашли живыми двух пропавших девочек
Обновлено в 03:21
Общество
Пумпянский стал почетным гражданином Екатеринбурга
Миллиардер Дмитрия Пумпянский стал почетным гражданином Екатеринбурга.
Обновлено в 03:20
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Свердловской области
Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проверяет обстоятельства ЧП на перегоне Ильмовка - Ревда, где накануне вечером с рельсов сошли пять пустых грузовых вагонов.
Обновлено в 01:23
Политика
В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка
В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.
Обновлено в 02:30
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Экономика
Четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана, сообщил «Ъ»
Аналитическая компания Headway сообщила о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
В Ингушетии ликвидирован боевик, намеревавшийся совершить теракт.
Обновлено в 02:53
Общество
Россияне стали реже брать кредиты
По данным ВЦИОМ, за последние два года вдвое сократилась доля молодежи до 24 лет, берущей кредиты в банках.
Обновлено вчера в 22:38
Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Мэрия Екатеринбурга требует снести 28 этажей в недостроенном здании
Мэрия Екатеринбурга через суд потребовала снести с восьмого по 36 этаж в недостроенном здании небоскреба «Призма», сообщает Е1.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Футбол
Евгений Турбин рассудит матч «Динамо» и «Зенита»
Российский футбольный союз назвал главного арбитра матча пятого тура российской футбольной Премьер-лиги между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом».
Обновлено вчера в 18:45
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Названы российские регионы, где выросло число ВИЧ-инфицированных
Всего в прошлом году было выявлено около 86 тысяч новых ВИЧ-инфицированных. В Иркутской области их число выросло сразу на 16%.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с тремя автобусами в Томске
В результате ДТП два человека были доставлены в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Томской области.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Актера Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт находится в больнице после перенесенного инсульта. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 7 августа.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Теннис
Павлюченкова обыграла Соболенко на старте турнира в Торонто
Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира серии WTA Premier в Торонто.
Обновлено вчера в 22:39
Хоккей
Путин оценил пиджак Третьяка с секретной нашивкой
Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал президенту России Владимиру Путину о "секретной нашивке" на своем пиджаке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:04