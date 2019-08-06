Политика

В ЦИК определились с позицией по жалобам оппозиционных кандидатовРБК 13:47

Рабочая группа ЦИК предложила отклонить жалобы независимых кандидатов в Мосгордуму: Константина Янкаускаса, Александра Руденко, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой. Всем им Мосгоризбирком ранее отказал в регистрации, сообщает корреспондент РБК.
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