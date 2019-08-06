Политика
В ЦИК определились с позицией по жалобам оппозиционных кандидатовРБК 13:47
Рабочая группа ЦИК предложила отклонить жалобы независимых кандидатов в Мосгордуму: Константина Янкаускаса, Александра Руденко, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой. Всем им Мосгоризбирком ранее отказал в регистрации, сообщает корреспондент РБК.
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Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $60
Цена на нефть марки Brent снизилась до $59,89 за баррель.
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Олимпийский пиджак Третьяка напомнил Путину о «прежней работе»
Президент ФХР Владислав Третьяк показал президенту России Владимиру Путину пиджак с Олимпиады в Пхенчхане, где была запрещена российская символика.
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Галкин, Юдашкин и Киркоров скорбят о смерти Аллы Вербер
Галкин, Юдашкин и Киркоров скорбят о смерти Аллы Вербер Отечественные знаменитости отреагировали на печальное известие о кончине фэшн-директора ЦУМа.
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Экономика
Прокуратура Испании попросила вызвать Михаила Фридмана в суд на допрос
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Мальчик из Тулуна подарил Путину тигренка
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Акции «Уралкалия» выросли на 17%
Акции «Уралкалия» выросли почти на 17% с открытия торгов во вторник, 6 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
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Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
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Венесуэла призывает Генсека ООН осудить односторонние санкции США
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке всех государственных активов Венесуэлы на территории Соединённых Штатов.
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Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
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Армия и оружие
В небе над Сирией заметили поврежденный F-22
В Сети появилась фотография дозаправки самолета F-22 Raptor ВВС США в небе над Сирией.
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Здоровье
Изменения с кожей сигналят о развитии диабета 2 типа
Британские медики рассказали, что определенные перемены, наблюдаемые в состоянии кожи, относятся к числу признаков, по которым можно с высокой вероятностью определить диабет 2 типа.
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Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов
Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.
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«МЮ» отверг новое предложение «Интера» по Лукаку
"Манчестер Юнайтед" вновь отказался продавать в "Интер" форварда Ромелу Лукаку, сообщают британские СМИ.
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Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Олигарх Игорь Коломойский рассказал о шутливых переписках с президентом Украины Владимиром Зеленским в WhatsApp.
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Культура
Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
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Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
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Ученые предупредили об опасности купания в водоемах
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Экономика
Суд отклонил иск управляющего НПФ «Сафмар» к банку «Открытие» на 7,1 млрд руб
Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании "УК Управление Инвестициями", управляющей пенсионными средствами НПФ "Сафмар", о взыскании более 7,1 миллиарда рублей с банка "ФК Открытие", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:22
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
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Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
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Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
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Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
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Гаджеты
Apple отдаст специальные iPhone и iMac хакерам для поиска уязвимостей
По данным издания, на этой неделе купертиновцы планируют объявить о том, что собираются отдать хакерам специальные версии iPhone и iMac, в которых будет проще найти уязвимости.
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