На выборах президента, которые прошли на Украине весной этого года, ЦИК давала данные по явке на 11:00. Во втором туре выборов утром она составляла 18,14%. Выборы в Раду стартовали на территории Украины в 8:00 по местному времени.

ЦИК отчиталась о явке на выборах в Раду

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