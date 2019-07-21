Политика
ЦИК отчиталась о явке на выборах в РадуРБК 05:41
На выборах президента, которые прошли на Украине весной этого года, ЦИК давала данные по явке на 11:00. Во втором туре выборов утром она составляла 18,14%. Выборы в Раду стартовали на территории Украины в 8:00 по местному времени.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Обновлено в 03:52
Религия
День Казанской иконы Божией Матери отмечают православные
Икона Казанской Божьей матери не просто является одной из самых почитаемых в России, но и имеет шлейф легенд о своих спасительных возможностях.
Обновлено в 07:40
Общество
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено в 08:02
Политика
Меркель предупредила Россию не вмешиваться в дела Европы
Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск Меркель отметила, что остается сторонницей хороших отношений с Россией.
Обновлено в 05:58
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено вчера в 19:42
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Кино
Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной
Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33
Общество
Названы сроки восстановления дамб в Иркутской области
Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что 26 разрушенных при наводнении дамб в регионе уже восстанавливают.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове
«Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».
Обновлено в 06:33
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины
Зеленский заявил, что, если человек независимый и профессиональный экономист, то у него есть шансы стать премьером Украины.
Обновлено в 05:53
Технологии
Без гелия даже лучше. В семействе Ultrastar DC HC300 появился жесткий диск объемом 10 ТБ
По сравнению с гелиевым жестким диском Ultrastar DC HC510 объемом 10 ТБ накопитель Ultrastar DC HC330 обеспечивает прирост производительности до 40% при малой глубине очереди и записи небольших блоков с произвольным доступом.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
Гендиректор Siemens назвал администрацию Трампа «лицом расизма»
Американского президента вновь начали обвинять в расизме представители Демократической партии и некоторые СМИ после его твитов, в которых Трамп предложил покинуть страну некоторым «прогрессивным женщинам-демократам»: они якобы приехали из государств с «худшими коррумпированными» правительствами.
Обновлено в 07:05
Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Международная федерация плавания (FINA) отдала право проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года Казани.
Обновлено в 07:21
Футбол
Владимир Газзаев покинул пост главного тренера «Тобола»
Главный тренер «Тобола» Владимир Газзаев подал в отставку. Такое решение принято в связи с новым вектором развития клуба.
Обновлено в 08:13
Здоровье
Как пережить смог: советы томских медиков
Как пережить смог: советы томских медиков Медики облздрава дали рекомендации, как томичам уберечься на время смога, окутавшего город.
Обновлено в 02:00
Спорт
Титмус завоевала золото ЧМ в плавании на 400 м вольным стилем
Австралийка Ариарн Титмус завоевала золотую медаль в плавании на 400 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:00
Космос
Новосибирцы запечатлели запуск ракеты с Байконура
По словам фотографа Германа Маркова, фотография ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-13» сделана менее чем через час после запуска.
Обновлено в 03:34
Общество
В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты
Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля.
Обновлено 18 июля в 15:39
Политика
В Австралии завершилось голосование на выборах в Раду
Голосование на внеочередных выборах в Верховную раду завершилось в Австралии, в нем приняли участие 4% избирателей.
Обновлено в 07:19
Футбол
«Милан» подпишет лучшего игрока прошедшего Кубка Африки
Ранее 21-летний игрок сборной Алжира был признан лучшим игроком Кубка африканских наций.
Обновлено в 06:39
Космос
ОАЭ отправят в космос семена финиковой пальмы
24 июля Объединенные Арабские Эмираты отправят в космос семена финиковой пальмы – на ракете Falcon 9, стартующей с мыса Канаверал в США.
Обновлено в 03:17
Общество
Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир
Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.
Обновлено вчера в 18:09
Гаджеты
Apple выпустит аналог операционной системы Huawei
Эксперты думают, что первыми устройствами, поддерживающими SiriOS станут умные колонки Apple HomePod.
Обновлено вчера в 20:10