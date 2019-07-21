Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в РадуRT на русском 05:29
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление ЦИК.
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Политика
Спикер рады Парубий забыл взять паспорт на избирательный участок
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий не смог принять участие в голосовании на избирательном участке по месту своей регистрации, поскольку забыл паспорт.
Обновлено в 05:58
Транспорт
В московских аэропортах задержали и отменили 26 рейсов
В столичных аэропортах к полудню 21 июля задержали или отменили 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено в 06:19
Кино
Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной
Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Происшествия
В центре Петербурга изрезали ножом школьника ради телефона
На школьника напали в субботу в арке дома по улице Садовой, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 06:16
Политика
Опубликовано видео захвата британского танкера спецназом Ирана
Обновлено вчера в 13:13
Армия и оружие
Украинские военные сорвали перемирие
Обновлено в 06:40
Финансы
Путин не исключил снижения ставки по ипотеке
"Во второй половине года, по экспертным оценкам, ставки по ипотеке должны опуститься ниже 10 процентов", - заявил Путин.
Обновлено 19 июля в 14:02
Наука
Из наночастиц сделали жидкие капли постоянного магнита
В работе ученых из США и Китая под руководством Томаса Рассела (Thomas Russell) из Пекинского университета химических технологий предлагается новый подход, позволяющий создать настоящий жидкий постоянный магнит.
Обновлено 19 июля в 03:07
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара
Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
Обновлено в 06:32
Политика
Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Украины
Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 05:41
Спорт
Призовой фонд The International 2019 превысил $ 30 млн
На чемпионате мира The International по Dota 2 будет разыграно более $ 30 млн – призовой фонд турнира превысил эту планку и продолжает расти.
Обновлено в 06:19
Политика
Кастрюлю вместо сейфа использовали на выборах в Верховную раду Украины
В Кировоградской области Украины на одном из избирательных участков, где сегодня проходит голосование на выборах в Верховную раду, не оказалось сейфа для бюллетеней.
Обновлено в 04:38
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Съедобные грибы могут стать ядовитыми, предупреждают в МЧС
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Опубликованы данные экзитпола по итогам первых двух часов выборов
Юрист и адвокат Татьяна Монтян опубликовала данные экзитпола по состоянию на 10:00
Обновлено в 05:41
Футбол
Агент Бэйла назвал Зидана «позорищем»
Агент хавбека «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт оценил слова главного тренера команды Зинедина Зидана о скорой продаже валлийца.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта
В субботу, 19 июля, на яхте в проливе Босфор в Стамбуле начался пожар.
Обновлено вчера в 14:22
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение по непогоде
Температура воздуха ночью днем — 24-26 °С. Как писали Юга.ру, синоптики предсказали дождливую погоду и похолодание 20-21 июля во всем регионе.
Обновлено в 04:27
Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Напомним, на право проведения чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 и 2027 году претендовали Казань и Будапешт.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасный предмет
Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено вчера в 04:23
Политика
МВД Украины рассказало о нарушениях на парламентских выборах
К одиннадцати часам утра (время совпадает с московским) в полицию поступило 382 сообщения о нарушениях на выборах в Верховную раду, сообщило МВД Украины.
Обновлено в 04:46
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Футбол
Карпин о ничьей со «Спартаком»: Должны были и могли выиграть
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней ничьей с московским «Спартаком» (2:2) в матче второго тура РПЛ отметил, что его команда, несмотря на сложности, могла и должна была сегодня побеждать.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Разумков: назрела необходимость изменить систему власти на Украине
Глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что назрела необходимость изменить систему власти на Украине.
Обновлено в 04:26
Авто
MV Agusta всего за пару дней выручила более 20 миллионов евро
Прибыль за 600 "золотых" мотоциклов составила 21,3 миллиона евро, что позволило Сардарову отбить половину вложенных в компанию средств всего за два дня.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
В Новоорском районе произошло стихийное бедствие
Обновлено вчера в 03:07