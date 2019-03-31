Политика
В ЦИК Украины огласили первые данные по явке на выборах президентаРИА Новости 05:08
Выборы президента проходят на Украине в воскресенье. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
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Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о возвращении морозов
Со 2 апреля к столичному региону подойдет мощный антициклон. А это значит, что ночные температуры будут отрицательными.
Обновлено в 08:32
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Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов стал третьим
Владимир Семаков выиграл масс-старт в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 07:57
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Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
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Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено вчера в 15:59
Культура
NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире
Обновлено в 07:33
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
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Какому знаку зодиака стоит завести бульдога, а какому — чихуа-хуа
Телец (20 апреля — 20 мая): заведите французскую болонку Порода болоньез идеально подходит для тельцов.
Обновлено в 08:00
Политика
Трамп сократил помощь странам Центральной Америки из-за мигрантов
США и мигранты В ноябре 2018 года на территории Мексики сформировался «караван мигрантов» из нескольких тысяч жителей стран Центральной Америки.
Обновлено в 02:49
Политика
Километровая очередь из украинцев выстроилась в Праге
Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис выложил в твиттере фотографию огромной очереди из украинцев в Праге, желающих проголосовать за нового президента Украины.
Обновлено в 08:03
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Политика
Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
Обновлено в 08:35
Политика
Бюллетень Порошенко затоптал его внук
Обновлено в 06:27
Политика
Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня
Поступком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который показал заполненный бюллетень на избирательном участке, занялась украинская полиция.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзит-полов на Украине
Обновлено в 08:40
Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранены мирные жители
Глава администрации города Горловка Иван Приходько заявил, что два мирных жителя ранены в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских силовиков.
Обновлено в 05:15
Политика
Путин не спасет: политологи прочат России ожесточенный передел власти
Ближайшие несколько лет могут привести Россию к масштабной войне элит, в которой все выступят против всех, а роль главы государства Владимира Путина на этом фоне начнет ослабевать – президент перестанет быть авторитетом и последней инстанцией.
Обновлено в 01:12
Политика
Зеленский рассказал о первых визитах после выборов
Лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский заявили после голосования, что его первые официальные поездки, в случае победы на выборах, будут по регионам Украины.
Обновлено в 04:39
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.
Обновлено в 08:13
Политика
Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Игры
Приставка Sega Mega Drive Mini появится в продаже в сентябре
Продажи игровой приставки Sega Mega Drive Mini по всему миру начнутся 19 сентября. Об этом сообщили представители компании-производителя.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье
Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний
Например, если на коже появляются мелкие прыщи, которые так часто людьми принимаются за угри, лучше не заниматься самолечением, а поспешить к дерматологу.
Обновлено в 06:50
Наука
Назвали две причины появления рака у женщин
Австралийские ученые назвали две основные причины появления рака у женщин. Какие, читайте в нашем материале.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
Обновлено в 05:54
Политика
Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии
Президентом Словакии по результатам выборов стала 45-летняя Зузана Чапутова.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Казахстане прорвало плотину — вода движется в сторону Кокшетау
В Акмолинской области Казахстана прорвало Кенесаринскую плотину, сообщает Sputnik Казахстан.
Обновлено в 08:02