В ЦИК Украины огласили первые данные по явке на выборах президентаРИА Новости 05:08

Выборы президента проходят на Украине в воскресенье. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.

В ЦИК Украины огласили первые данные по явке на выборах президента

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