Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президентаИзвестия 08:53
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 7 апреля.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Футбол
«Тюмень» едва не обыграла «Сочи», «Факел» с «Армавиром» не забивали
Третья команда лиги, "Сочи", в игре с аутсайдерами из "Тюмени" оказалась в роли догоняющей и спасла игру лишь на 76-й минуте с пенальти - 1:1.
Обновлено в 11:00
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Хоккей
СКА — ЦСКА 2:1 (2-й период)
Первый период решающего, шестого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между хоккейными клубами СКА и ЦСКА, завершен.
Обновлено в 10:41
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Вдова актера Валерия Золотухина, скрипачка Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку
Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за усиления ветра
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в московском регионе до «желтого» Это связано с тем, что 8 апреля ожидается усиление ветра, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Политика
На Западе заявили о выходе России из космической гонки
Космическая гонка началась снова, и амбиции мировых держав сконцентрировались на покорении Луны, однако основные участники поменялись: Россию теперь сменил Китай, пишет Le Figaro.
Обновлено в 01:53
Политика
Матвиенко вспомнила об отказах Путину стать губернатором Петербурга
Президент РФ Владимир Путин в 2003 году целый месяц уговаривал Валентину Матвиенко стать главой Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Тюмени девочка из-за селфи выпала с десятого этажа
Обновлено в 04:55
Здоровье
Число детей-аутистов будет расти
В настоящее время никакой профилактики аутизма не существует, а предсказать появление ребенка с этим расстройством невозможно, заявил «URA.RU» член Союза педиатров России Дмитрий Малых.
Обновлено в 04:06
Политика
Отравленный в Эймсбери Чарли Роули попросил о встрече с Путиным
Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом летом прошлого года в Эймсбери, после встречи с российским послом заявил, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия
В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве
Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
Обновлено в 07:40
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Происшествия
Жители Самары сняли на видео падение метеорита
Жители Самары стали свидетелями яркой вспышки в небе и успели снять ее на камеру.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
США объявили о выводе своих военных из Ливии
В заявлении, которое опубликовала пресс-служба командования в Африке, указывается, что Ливию покидает военный персонал, который задействован в охране дипломатических миссий, оказывает помощь властям в борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе.
Обновлено в 06:13
Политика
Штаб Зеленского обнародовал антикоррупционную программу
Штаб кандидата в президента Украины Владимира Зеленского обнародовал программу по борьбе с коррупцией.
Обновлено в 00:44
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Обновлено в 11:09
Политика
Володин осудил политику единоличных решений США
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время выступления в Межпарламентском союзе (МПС) отметил опасность подмены международного права единоличными решениями, а также рассказал о последствиях подобной политики.
Обновлено в 09:42
Футбол
ГК «Ростов-Дон» победил «Ференцварош» в матче Лиги чемпионов
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в венгерском Эрде обыграл «Ференцварош» со счетом 29:26.
Обновлено в 10:07
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Спорт
Ягудин рассказал, как Тарасова спасала его от алкоголизма
Обновлено в 06:43
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Политика
В МИД Венгрии срочно вызвали украинского посла
Украинского посла в Будапеште Любовь Непол вызвали в МИД Венгрии. Об этом сообщает агентство Agerpres.
Обновлено в 07:53