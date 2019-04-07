Политика

ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президентаИзвестия 08:53

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 7 апреля.
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В ЕС озвучили позицию по украинским выборам

MOS.news02:08

ЦИК Украины огласила окончательные результаты первого тура выборов

РБК08:57

ЦИК Украины объявил итоги первого тура президентских выборов

Коммерсантъ08:42

ЦИК Украины объявил итоги первого тура выборов президента

РИА Новости08:30

ЦИК Украины выпустила постановление о проведении второго тура выборов

RT на русском08:56

Опубликованы окончательные итоги первого тура выборов президента Украины

URA.Ru09:58

ЦИК официально назначил второй тур выборов на Украине

Газета.Ru09:24
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Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

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Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
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Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в московском регионе до «желтого» Это связано с тем, что 8 апреля ожидается усиление ветра, сообщает «Интерфакс».
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В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек

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Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.
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Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Политика

На Западе заявили о выходе России из космической гонки

Космическая гонка началась снова, и амбиции мировых держав сконцентрировались на покорении Луны, однако основные участники поменялись: Россию теперь сменил Китай, пишет Le Figaro.
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Матвиенко вспомнила об отказах Путину стать губернатором Петербурга

Президент РФ Владимир Путин в 2003 году целый месяц уговаривал Валентину Матвиенко стать главой Санкт-Петербурга.
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Отравленный в Эймсбери Чарли Роули попросил о встрече с Путиным

Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом летом прошлого года в Эймсбери, после встречи с российским послом заявил, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия.
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Происшествия

В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве

Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
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После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
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Происшествия

Жители Самары сняли на видео падение метеорита

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Британец начал смеяться и шутить во время операции на мозг

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США объявили о выводе своих военных из Ливии

В заявлении, которое опубликовала пресс-служба командования в Африке, указывается, что Ливию покидает военный персонал, который задействован в охране дипломатических миссий, оказывает помощь властям в борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе.
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Штаб Зеленского обнародовал антикоррупционную программу

Штаб кандидата в президента Украины Владимира Зеленского обнародовал программу по борьбе с коррупцией.
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Володин осудил политику единоличных решений США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время выступления в Межпарламентском союзе (МПС) отметил опасность подмены международного права единоличными решениями, а также рассказал о последствиях подобной политики.
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Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
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Украинского посла в Будапеште Любовь Непол вызвали в МИД Венгрии. Об этом сообщает агентство Agerpres.
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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