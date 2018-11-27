Происшествия

В Чувашии вынесен приговор наёмнику, воевавшему в украинском батальоне
REGNUM
03:41

В Чувашии вынесен приговор 41-летнему мужчине, зарегистрированному в Ставропольском крае, которого обвиняли в участии в качестве наёмника в вооружённом конфликте и реабилитации нацизма.
REGNUM03:41

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Воевавший в Донбассе житель Ставрополья осужден за наемничество

ТАСС06:16

Наёмника Генриха, воевавшего на стороне Украины в Донбассе, осудили на 3,5 года

Life.ru05:24

Воевавшего в Донбассе националиста-наемника посадили на 3,5 года

URA.Ru05:07

Воевавшего в Донбассе стрелка-нациста Генриха посадили

Lenta.ru04:12

Чебоксарского стрелка «Генриха» отправили в тюрьму за экстремизм и запретили быть «админом» групп

Телеканал 360°03:24

Суд приговорил воевавшего в Донбассе наемника Генриха к 3,5 годам колонии

РИА Новости03:18

Вынесен приговор воевавшему за украинских националистов и разжигавшему вражду в интернете

Коммерсантъвчера в 17:31
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Происшествия

За рулем врезавшейся в забор храма в Москве иномарки был полицейский

Обновлено в 06:36
Происшествия

Генпрокуратура: в отношении «Роскосмоса» возбуждено 16 уголовных дел

По итогам проведенных в "Роскосмосе" проверок Генпрокуратура РФ передала в следственные органы 44 материала, 16 уголовных дел уже возбуждено, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Жена начальника полиции Подольска попала в ДТП с пятью погибшими

Обновлено в 06:38
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на заводе в Башкирии возросло до четырех

Обновлено в 06:30
Происшествия

В Красноярске подростки ради забавы подожгли сверстника на катке

Обновлено в 06:21
Происшествия

В Подмосковье Lexus въехал в надземный пешеходный переход

Автомобиль врезался в надземный пешеходный переход в Подмосковье, в результате чего пострадал один человек.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Трое детей погибли на пожаре в квартире в Ярославской области

Трое детей погибли во время пожара в квартире в трехэтажном жилом доме в деревне Медягино Ярославского района.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Казани

Самолет Embraer-190 авиакомпании Ikar Airlines (Pegas Fly), выполнявший рейс из Орска в Москву, совершил вынужденную посадку из-за некорректной индикации топлива.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Дельтапланериста забыли пристегнуть. Этот полет он запомнит надолго

Житель американского штата Флорида Крис Гурски решил отправиться на отдых в Швейцарию. Этот отпуск он запомнит на всю жизнь.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Под Владимиром школьный автобус столкнулся с грузовиком

ДТП со школьным автобусом произошло во Владимирской области. Трое детей отправлены в больницу.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В Омске возбудили дело о взятке главному судебному приставу

По данным следователей, главный судебный пристав региона оказывал покровительство физическим и юридическим лицам по неисполнению ряда исполнительных производств.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Водитель с ружьем потребовал вернуть деньги за проезд по М11

Обновлено в 04:41
Происшествия

В детском саду в Чечне ребенок задохнулся, застряв между кроватями

«Во время дневного отдыха голова ребенка застряла между планками двухъярусной детской кровати, вследствие чего наступила смерть малыша в результате механической асфиксии», — говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 06:30
Происшествия

На Урале вынесли приговор водителю скорой, уронившему пациентку

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор водителю скорой помощи, который уронил пациентку при погрузке в автомобиль, после чего она скончалась.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Петербурге 14-летний школьник тяжело отравился на уроке физкультуры

Мальчик выпил неизвестное вещество на уроке физкультуры. Он находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:01
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