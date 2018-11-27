Происшествия
В Чувашии вынесен приговор наёмнику, воевавшему в украинском батальоне
В Чувашии вынесен приговор наёмнику, воевавшему в украинском батальонеREGNUM03:41
В Чувашии вынесен приговор 41-летнему мужчине, зарегистрированному в Ставропольском крае, которого обвиняли в участии в качестве наёмника в вооружённом конфликте и реабилитации нацизма.
REGNUM03:41
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Вынесен приговор воевавшему за украинских националистов и разжигавшему вражду в интернете
Коммерсантъвчера в 17:31
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Происшествия
За рулем врезавшейся в забор храма в Москве иномарки был полицейский
Обновлено в 06:36
Происшествия
Генпрокуратура: в отношении «Роскосмоса» возбуждено 16 уголовных дел
По итогам проведенных в "Роскосмосе" проверок Генпрокуратура РФ передала в следственные органы 44 материала, 16 уголовных дел уже возбуждено, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Жена начальника полиции Подольска попала в ДТП с пятью погибшими
Обновлено в 06:38
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на заводе в Башкирии возросло до четырех
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Красноярске подростки ради забавы подожгли сверстника на катке
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Подмосковье Lexus въехал в надземный пешеходный переход
Автомобиль врезался в надземный пешеходный переход в Подмосковье, в результате чего пострадал один человек.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Трое детей погибли на пожаре в квартире в Ярославской области
Трое детей погибли во время пожара в квартире в трехэтажном жилом доме в деревне Медягино Ярославского района.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Казани
Самолет Embraer-190 авиакомпании Ikar Airlines (Pegas Fly), выполнявший рейс из Орска в Москву, совершил вынужденную посадку из-за некорректной индикации топлива.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Дельтапланериста забыли пристегнуть. Этот полет он запомнит надолго
Житель американского штата Флорида Крис Гурски решил отправиться на отдых в Швейцарию. Этот отпуск он запомнит на всю жизнь.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Под Владимиром школьный автобус столкнулся с грузовиком
ДТП со школьным автобусом произошло во Владимирской области. Трое детей отправлены в больницу.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Омске возбудили дело о взятке главному судебному приставу
По данным следователей, главный судебный пристав региона оказывал покровительство физическим и юридическим лицам по неисполнению ряда исполнительных производств.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Водитель с ружьем потребовал вернуть деньги за проезд по М11
Обновлено в 04:41
Происшествия
В детском саду в Чечне ребенок задохнулся, застряв между кроватями
«Во время дневного отдыха голова ребенка застряла между планками двухъярусной детской кровати, вследствие чего наступила смерть малыша в результате механической асфиксии», — говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 06:30
Происшествия
На Урале вынесли приговор водителю скорой, уронившему пациентку
Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор водителю скорой помощи, который уронил пациентку при погрузке в автомобиль, после чего она скончалась.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Петербурге 14-летний школьник тяжело отравился на уроке физкультуры
Мальчик выпил неизвестное вещество на уроке физкультуры. Он находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:01