Происшествия

В Чувашии вынесен приговор наёмнику, воевавшему в украинском батальоне
REGNUM
03:41

В Чувашии вынесен приговор 41-летнему мужчине, зарегистрированному в Ставропольском крае, которого обвиняли в участии в качестве наёмника в вооружённом конфликте и реабилитации нацизма.
REGNUM03:41

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Воевавший в Донбассе стрелок-нацист Генрих получил 3,5 года тюрьмы

Московский Комсомолец04:14

Воевавшего в Донбассе стрелка-нациста Генриха посадили

Lenta.ru04:12

В Чувашии вынесен приговор наёмнику, воевавшему в украинском батальоне

REGNUM03:41

Чебоксарского стрелка «Генриха» отправили в тюрьму за экстремизм и запретили быть «админом» групп

Телеканал 360°03:24

Суд приговорил воевавшего в Донбассе наемника Генриха к 3,5 годам колонии

РИА Новости03:18

Воевавший в Донбассе стрелок-нацист Генрих получил 3,5 года колонии

РЕН ТВ02:55

Вынесен приговор воевавшему за украинских националистов и разжигавшему вражду в интернете

Коммерсантъвчера в 17:31
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Происшествия

В Роскосмосе выявили нарушения в охране интеллектуальной собственности

Генпрокуратура РФ выявила нарушения Роскосмоса в области охраны интеллектуальной собственности, заявил во вторник официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Калининграде неизвестные облили краской памятник Иммануилу Канту

Обновлено в 05:04
Происшествия

В Москве водитель на BMW врезался в забор храма Иоанна Богослова

Как уточнил источник в правоохранительных органах, машина врезалась в забор храма Иоанна Богослова.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на заводе в Башкирии возросло до четырех

Число пострадавших при пожаре на заводе "Синтез-каучук" в башкирском Стерлитамаке увеличилось до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Омске возбудили дело о взятке главному судебному приставу

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Автомобиль Lexus въехал в надземный пешеходный переход в Подмосковье

Автомобиль Lexus врезался в надземный пешеходный переход в Подмосковье, в результате чего пострадал один человек.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Казани

Самолет Embraer-190 авиакомпании Ikar Airlines (Pegas Fly), выполнявший рейс из Орска в Москву, совершил вынужденную посадку из-за некорректной индикации топлива.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Красноярске подростки ради забавы подожгли сверстника на катке

В Красноярске на катке стадиона «Рассвет» группа подростков на выходных (24−25 ноября) подожгла одного из своих друзей.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Водитель с ружьем потребовал вернуть деньги за проезд по М11

Обновлено в 04:41
Происшествия

Под Владимиром школьный автобус столкнулся с грузовиком

Во Владимирской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, сообщает РИА "Новости". ДТП произошло в населенном пункте Бутылицырое.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Жена начальника полиции Подольска попала в ДТП с пятью погибшими

Авария произошла еще в середине октября, однако то, что за рулем внедорожника находилась супруга начальника полиции Подольска Анастасия Баландина, выяснилось только сейчас.
Обновлено в 05:02
Происшествия

На Урале вынесли приговор водителю скорой, уронившему пациентку

Обновлено в 04:44
Происшествия

В Петербурге нашли двоих трехлеток, ушедших из детского сада

По данным надзорного ведомства, ЧП произошло не только из-за недосмотра со стороны воспитателя, но и благодаря тому, что главные ворота детского сада днем не закрываются, и на территорию учреждения можно свободно войти и выйти с нее.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в доме в Псковской области

Число погибших в результате пожара в жилом доме в Псковской области достигло шести человек, по предварительным данным, среди них есть дети.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Пострадавший при пожаре в Bosco на Петроградской выписан из больницы

В серьезном пожаре, который произошел накануне в старинном доме на Петроградской, не обошлось без пострадавших.
Обновлено в 03:33
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