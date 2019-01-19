В Чувашии попросили списать долги за газ вслед за ЧечнейРИА Новости вчера в 12:30

Член Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился в прокуратуру региона с просьбой списать долги населения республики за газ. Обращение парламентарий опубликовал на своей странице ВКонтакте.

В Чувашии попросили списать долги за газ вслед за Чечней

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