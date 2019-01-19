Общество

В Чувашии попросили списать долги за газ вслед за ЧечнейРИА Новости вчера в 12:30

Член Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился в прокуратуру региона с просьбой списать долги населения республики за газ. Обращение парламентарий опубликовал на своей странице ВКонтакте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Регионы стали требовали списать долги за газ по примеру Чечни

Взгляд.ру02:48

В Башкирии депутат попросил списать долги населения за газ по примеру Чечни

Новая газета05:27

Чеченский след: долги за газ просят списать и в Башкирии

News.ru05:40

Уже несколько регионов – вслед за Чечней – попросили списать местным жителям долги за газ

Эхо Москвы07:00

Регионы хотят освободить граждан от «газовых» долгов

Царьград07:25

Башкирский депутат намерен добиться списания долгов за газ жителям республики

Говорит Москва05:27

В Чувашии попросили списать долги за газ вслед за Чечней

РИА Новостивчера в 12:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 07:57, Ашберн
Происшествия

Летевший из Москвы в Дубай самолет экстренно сел в Волгограде

Обновлено в 07:00
Политика

Путин на Крещение окунулся в прорубь

Президент России Владимир Путин в праздник Крещения Господня по традиции окунулся в проруби, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.
Обновлено в 06:25
Авто

Названы ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве за 2018 год

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес

На Лолиту подали в суд из-за огромного долга за ЖКХ

В 2012 году другое ТСЖ требовало взыскать с певицы долг в размере 500 тыс. рублей, но суд отклонил иск.
Обновлено в 05:52
Происшествия

10 лет назад были убиты адвокат Маркелов и журналистка Бабурова

Обновлено в 04:20
Происшествия

Энергоблок Ровенской АЭС отключен из-за неполадок

В ночь на субботу инженеры отключили третий энергоблок Ровенской атомной электростанции из-за неисправности.
Обновлено в 04:20
Общество

В Чувашии попросили списать долги за газ вслед за Чечней

Член Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился в прокуратуру региона с просьбой списать долги населения республики за газ.
Обновлено вчера в 12:30
Музыка

Архив группы «Гражданская оборона» выставят на аукционе

В описании сообщается, что архивные данные, связанные с творчеством коллектива «Гражданская оборона» и его солиста Егора Летова имеют коллекционную музейную ценность.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Расстрел спящего медведя: чиновниками занялся Следком

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю ведет доследственную проверку по факту незаконной охоты чиновников в Кочевском районе.
Обновлено в 05:30
Общество

В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ родов

Обновлено в 03:48
Интернет

Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков

Обновлено в 07:02
Общество

Яйцо-рекордсмен Instagram «треснуло»

Обновлено в 07:07
Авто

Chery Tiggo 7 появится в России весной

Компания Chery планирует представить кроссовер Tiggo 7 весной 2019 года.
Обновлено в 07:13
Экономика

WP: Facebook в США грозит рекордный штраф за нарушение приватности

Американские регуляторы обсудили возможность наложения штрафа на Facebook за нарушение соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

В Москве обокрали квартиру экс-губернатора Приморья Дарькина

Телеканал РЕН ТВ без ссылки на источник уточняет, что Дарькин вызвал полицию после того, как заметил исчезновение денег и ювелирных изделий из сейфа.
Обновлено в 05:22
Авто

Tesla заявила о намерении сократить 7% сотрудников

Как отметил Маск, теперь для того, чтобы сохранить стоимость автомобилей на уровне 35 000 долларов США, а также получать прибыль от продаж, необходимо сократить штат сотрудников на 7%. Как отметил генеральный директор компании, эта мера является крайней, но вынужденной.
Обновлено в 03:30
Общество

Во Франции проходят массовые протесты «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:19
Происшествия

Найдено тело еще одного летчика Су-34

Спасатели отыскали тело второго летчика столкнувшихся над Японским морем истребителей-бомбардировщиков Су-34, передает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства обороны России.
Обновлено вчера в 14:41
Шоу-бизнес

Арбенину отпустили из больницы во Франции под расписку

Обновлено в 06:40
Происшествия

В США украли коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн

Обновлено в 01:30
Спорт

РУСАДА не ввело более 100 тысяч допинг-тестов в систему ADAMS

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило свыше 100 тысяч протоколов допинг-контроля, выполненных прежним составом сотрудников организации и не введенных в систему ADAMS, говорится в письме генерального директора РУСАДА Юрия Гануса к исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA), предоставленному в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 03:53
Спорт

МОК скрыл доказательства невиновности россиян перед Олимпиадой-2018

МОК по непонятным причинам скрыл доказательства невиновности российских спортсменов перед Олимпиадой-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

СNBC: Россия успешно испытала систему ПРО «Нудоль»

Американский телеканал отмечает, что, по данным разведки США, российская система "Нудоль" будет выполнять именно противоспутниковые миссии, причем в 2018 году она была испытана дважды, а всего систему тестировали семь раз.
Обновлено в 02:37
Общество

Более 2,4 миллиона россиян приняли участие в праздновании Крещения

Более 2,4 миллиона человек участвовали в торжественных мероприятиях на Крещение в ночь на 19 января.
Обновлено в 04:17
Общество

«Кровавая Луна»: как пройдет затмение 21 января

Обновлено вчера в 10:26
Политика

Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина

Гражданина России А. Жукова экстрадировали из Болгарии в Соединенные Штаты по обвинениям в кибермошенничестве в крупных размерах, сообщает пресс-служба посольства РФ в США.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

Снаряды времен войны обнаружили на стройке в Москве

В ходе строительных работ на Ленинградском шоссе в Москве были найдены снаряды времен Великой Отечественной Войны.
Обновлено в 07:22
Общество

Скончался самый богатый житель Филиппин по версии Forbes

Обновлено в 02:16
Общество

В Москве в ночь на Крещение прошла снежная гроза

19 января, в ночь на Крещение, в Москве прошла снежная гроза с раскатами грома и вспышками молний.
Обновлено в 00:22
Политика

Новым председателем ХСС стал Маркус Зедер

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер избран председателем баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) вместо министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера, сообщает газета Zeit.
Обновлено в 07:03
ещё по теме
Главное