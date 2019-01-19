В Чувашии попросили списать долги за газ по примеру ЧечниРБК вчера в 16:02

Депутат Государственного совета Чувашии Константин Степанов попросил прокуратуру списать задолженность жителей региона за газ, как это было сделано в Чечне. Об этом сообщает пресс-служба Чувашского регионального отделения ЛДПР, которую представляет политик.

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