Политика
В Чувашии опровергли госпитализацию губернатораRambler News Service 09:10
Пресс-служба главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева опровергла сообщения о его экстренной госпитализации в Санкт-Петербурге. «Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев находится в очередном отпуске и проходит плановое медицинское обследование и лечение», — говорится в сообщении.
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Человек находится в отпуске и имеет полное право заниматься чем ему угодно. Он проходит медицинские обследования. Он заботится всегда о здоровье других, и тут решил задуматься о своем здоровье.
— Олег Сидоров, российский журналистRuNews24.ru 09:36
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