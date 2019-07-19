Политика

В Чувашии опровергли госпитализацию губернатораRambler News Service 09:10

Пресс-служба главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева опровергла сообщения о его экстренной госпитализации в Санкт-Петербурге. «Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев находится в очередном отпуске и проходит плановое медицинское обследование и лечение», — говорится в сообщении.
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Олег Сидоров
Человек находится в отпуске и имеет полное право заниматься чем ему угодно. Он проходит медицинские обследования. Он заботится всегда о здоровье других, и тут решил задуматься о своем здоровье.
— Олег Сидоров, российский журналистRuNews24.ru 09:36

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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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