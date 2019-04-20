Два самолёта Бе-200ЧС МЧС России прибудут в Читу 20 апреляЗаб.Ру вчера в 11:12

20 апреля ожидается прибытие в Читу двух самолетов Бе-200ЧС МЧС России из Красноярска, сообщил ZAB.RU источник, знакомый с ситуацией. Дополнительную помощь направляют в Забайкалье из-за сильных пожаров.

Два самолёта Бе-200ЧС МЧС России прибудут в Читу 20 апреля

Гаджеты Snapdragon 735 станет первой платформой Qualcomm с интегрированным модемом 5G Процессор Snapdragon 735 станет первой платформой компании Qualcomm с интегрированным модемом сетей 5G.

Политика Лукашенко высказался по ситуации с послом России Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия «сама разберется» в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.

Шоу-бизнес Отец Децла удивился тому, что Газмановы не пришли на похороны его сына В одном из своих недавних интервью музыкальный продюсер Александр Толмацкий рассказал, что был сильно удивлен тому, что чета Газмановых не пришла проститься с Децлом.

Происшествия В Подмосковье 123 тысячи человек остались без света «Без электроснабжения остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек)»,— сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго России.

Политика Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».

Политика Французский политик назвал антироссийские санкции лицемерными США, Евросоюз и Украина не признали итоги плебисцита и ввели против России санкции.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.

Экономика Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.

Политика Кузнецова рассказала о работе по возвращению детей из Ирака Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова рассказала журналистам, что ведётся ежедневно планомерная работа по возвращению в страну детей российских женщин, которые находятся в иракских тюрьма по обвинению в причастности к ИГ (запрещена в РФ).

Происшествия В Париже началась акция «желтых жилетов» Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Футбол Боярский считает, что Семак должен возглавить сборную России Боярский верит в настрой Сергея Семака, что тот сможет мобилизовать команду.

Религия Православные христиане отмечают Лазареву субботу Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.

Политика Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец» Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».

Происшествия По фактам пожаров в Забайкалье возбуждено пять уголовных дел Правоохранительные органы установили пять возможных случаев возникновения пожаров в Забайкалье из-за неосторожного обращения с огнем.

Технологии Искусственный интеллект «играет» метал в прямом эфире Бостонские программисты Си Джей Карр (CJ Carr) и Зак Зуковски (Zack Zukowski) запустили прямой эфир, в котором искусственный интеллект (ИИ) сочиняет на ходу музыку в стиле death metal.

Гаджеты Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.

Авто Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России В первом квартале этого года самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta.

Экономика Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.