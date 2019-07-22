Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэраРоссийская газета 22:24
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром. Источник в администрации сообщил РИА Новости, что во время задержания присутствующим пояснили, что мужчину подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
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