Происшествия

В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэраРоссийская газета вчера в 22:24

Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром. Как сообщил РИА Новости источник в администрации, во время задержания присутствующим пояснили, что мужчину подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
Читать в источнике
Обсудить11

Подробнее о событии

Задержанного на планерке в мэрии Читы сотрудника МЧС обвинили в хищении 1,5 млн руб

Заб.Ру02:51

Задержанный в мэрии Читы пожарный подозревается в хищении 1,6 млн рублей

ТАСС03:10

СК обвинил задержанного в Чите майора МЧС в хищении 1,65 млн р

Чита.Ру03:08

Названы возможные сообщники задержанного в мэрии Читы сотрудника МЧС

Московский Комсомолец Чита02:53

В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании в мэрии

РИА Новостивчера в 22:02

ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы

РБКвчера в 21:50

ФСБ задержала сотрудника МЧС прямо на совещании мэра Читы

Lenta.ruвчера в 20:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Обновлено в 02:18
Общество

Дым от пожаров в Восточной Сибири добрался до Новосибирска

Восточный ветер разнес дымовой шлейф по территории четырех субъектов СФО: Красноярского края, Республики Хакасия, Новосибирской и Томской областей.
Обновлено вчера в 07:45
Общество

К саммитам ШОС и БРИКС продолжают готовиться в Челябинске

Врио челябинского градоначальника Наталья Котова сообщает, что не взирая на перенос основной части программы саммитов ШОС и БРИКС 2020 года в Северную столицу, работы по проведению мероприятий в Челябинске продолжат по тому же ритму и графику.
Обновлено в 04:00
Общество

В России ужесточат получение охотничьего билета, пишут СМИ

В России могут ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием.
Обновлено в 03:47
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Общество

Фигурант расследования Голунова избавился от российских активов

19-летний Егор Мазараки (на фото второй слева), дядя которого работает первым заместителем главы подведомственного мэрии Москвы ГБУ "Ритуал", полностью избавился от российского бизнеса после выхода расследования журналиста Ивана Голунова о связи московского ритуального рынка с ФСБ.
Обновлено вчера в 21:26
Общество

Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда

Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ

Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Происшествия

На берегу Исландии обнаружили десятки мертвых китов

Не менее 50 погибших круглоголовых китов обнаружили американские туристы во время вертолетной экскурсии на исландском полуострове Снайфедльснес.
Обновлено в 04:02
Музыка

Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»

Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Политика

Партия Порошенко победила на выборах в Раду за рубежом

Обновлено в 03:31
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Общество

Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях

Закон, разрешающий создавать колонии-поселения и исправительные центры для приговоренных к принудительным работам, вступил в силу, его толкование 21 июля опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в мини-шортах пришла на закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева пришла на мероприятие в белых мини-шортах, оголив стройные ноги. Ее образ дополнила блузка, кардиган и белоснежные кеды.
Обновлено в 02:52
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

В Коми вагоны с углем сошли с рельсов

По информации ведомства, сошедшие с путей железнодорожные вагоны с углем входили в состав грузового поезда Воркута-Череповец в составе 54 вагонов.
Обновлено в 02:54
Политика

Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне

Через пять лет американские астронавты не только снова отправятся на Луну, но и останутся там, чтобы создать надежную базу, которая позволит в будущем рассчитывать на полет человека на Марс.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Пожарный погиб во время тушения возгорания в Оренбургской области

Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного погиб во время тушения пожара.
Обновлено в 01:42
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Спорт

Коляда женился на венгерской фигуристке

Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей в парном катании.
Обновлено в 00:45
Общество

В России названы наименее востребованные профессии

Российское ВНИИ труда рассказало, какие профессии в нашей стране меньше всего востребованы на данный момент Институт провел анализ данных Росстата в разрезе спроса на работников в средних и крупных организациях.
Обновлено 20 июля в 07:44
Футбол

«Зенит» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России по футболу

Обновлено вчера в 16:29
Футбол

В Ростове болельщики «Спартака» попали под дубинки ОМОНа

Обновлено вчера в 02:31
Кино

Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес

Аллегрова продала квартиру в Майами ради виллы в Италии

Певица Ирина Аллегрова продала свою квартиру в Майами ради покупки дома на одном из самых дорогих курортов в Италии - Форте-деи-Марми.
Обновлено в 02:10
Общество

Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов

Обновлено 20 июля в 08:28
Происшествия

В Финляндии россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек

Обновлено вчера в 23:36
Политика

Шарий: Старики опять определили, как жить миллионам украинцев

Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал итоги прошедших на Украине внеочередных парламентских выборов, отдельно отметив результаты партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, а также «Европейской солидарности» бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:44
Главное