Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэраРоссийская газета вчера в 22:24
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром. Как сообщил РИА Новости источник в администрации, во время задержания присутствующим пояснили, что мужчину подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
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Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Общество
Дым от пожаров в Восточной Сибири добрался до Новосибирска
Восточный ветер разнес дымовой шлейф по территории четырех субъектов СФО: Красноярского края, Республики Хакасия, Новосибирской и Томской областей.
Обновлено вчера в 07:45
Общество
К саммитам ШОС и БРИКС продолжают готовиться в Челябинске
Врио челябинского градоначальника Наталья Котова сообщает, что не взирая на перенос основной части программы саммитов ШОС и БРИКС 2020 года в Северную столицу, работы по проведению мероприятий в Челябинске продолжат по тому же ритму и графику.
Обновлено в 04:00
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета, пишут СМИ
В России могут ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием.
Обновлено в 03:47
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Общество
Фигурант расследования Голунова избавился от российских активов
19-летний Егор Мазараки (на фото второй слева), дядя которого работает первым заместителем главы подведомственного мэрии Москвы ГБУ "Ритуал", полностью избавился от российского бизнеса после выхода расследования журналиста Ивана Голунова о связи московского ритуального рынка с ФСБ.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда
Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Происшествия
На берегу Исландии обнаружили десятки мертвых китов
Не менее 50 погибших круглоголовых китов обнаружили американские туристы во время вертолетной экскурсии на исландском полуострове Снайфедльснес.
Обновлено в 04:02
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Политика
Партия Порошенко победила на выборах в Раду за рубежом
Обновлено в 03:31
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Общество
Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях
Закон, разрешающий создавать колонии-поселения и исправительные центры для приговоренных к принудительным работам, вступил в силу, его толкование 21 июля опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах пришла на закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева пришла на мероприятие в белых мини-шортах, оголив стройные ноги. Ее образ дополнила блузка, кардиган и белоснежные кеды.
Обновлено в 02:52
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
По информации ведомства, сошедшие с путей железнодорожные вагоны с углем входили в состав грузового поезда Воркута-Череповец в составе 54 вагонов.
Обновлено в 02:54
Политика
Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне
Через пять лет американские астронавты не только снова отправятся на Луну, но и останутся там, чтобы создать надежную базу, которая позволит в будущем рассчитывать на полет человека на Марс.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Пожарный погиб во время тушения возгорания в Оренбургской области
Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного погиб во время тушения пожара.
Обновлено в 01:42
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Спорт
Коляда женился на венгерской фигуристке
Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей в парном катании.
Обновлено в 00:45
Общество
В России названы наименее востребованные профессии
Российское ВНИИ труда рассказало, какие профессии в нашей стране меньше всего востребованы на данный момент Институт провел анализ данных Росстата в разрезе спроса на работников в средних и крупных организациях.
Обновлено 20 июля в 07:44
Футбол
«Зенит» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России по футболу
Обновлено вчера в 16:29
Футбол
В Ростове болельщики «Спартака» попали под дубинки ОМОНа
Обновлено вчера в 02:31
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Аллегрова продала квартиру в Майами ради виллы в Италии
Певица Ирина Аллегрова продала свою квартиру в Майами ради покупки дома на одном из самых дорогих курортов в Италии - Форте-деи-Марми.
Обновлено в 02:10
Общество
Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено 20 июля в 08:28
Происшествия
В Финляндии россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Шарий: Старики опять определили, как жить миллионам украинцев
Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал итоги прошедших на Украине внеочередных парламентских выборов, отдельно отметив результаты партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, а также «Европейской солидарности» бывшего президента страны Петра Порошенко.
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