Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром. Как сообщил РИА Новости источник в администрации, во время задержания присутствующим пояснили, что мужчину подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра

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