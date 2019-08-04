Происшествия
Семь человек пострадали во время стрельбы в парке ЧикагоВечерняя Москва 11:53
В результате происшествия семь человек получили ранения. Известно, что неизвестный стрелял из автомобиля Chevrolet Camaro черного цвета, сообщает РИА Новости. Это уже не первый случай стрельбы в США за последнее время.
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