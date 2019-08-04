В результате стрельбы в Чикаго (штат Иллинойс) пострадали как минимум семь человек. Об этом 4 августа написала газета Chicago Sun Times. По данным издания, ночью с 3 на 4 августа неизвестный открыл огонь из проезжающей мимо парка Дуглас машины.

В Чикаго произошла стрельба, есть пострадавшие

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