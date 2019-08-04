Происшествия
В Чикаго произошла стрельба, есть пострадавшиеТелеканал RTVI 11:32
В результате стрельбы в Чикаго (штат Иллинойс) пострадали как минимум семь человек. Об этом 4 августа написала газета Chicago Sun Times. По данным издания, ночью с 3 на 4 августа неизвестный открыл огонь из проезжающей мимо парка Дуглас машины.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Политика
ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборов
Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наиболее приемлемой датой проведения президентских выборов является 30 августа 2020 года.
Обновлено в 14:19
Экономика
В Минфине США разъяснили применение новых санкций
Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.
Обновлено вчера в 16:08
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено в 22:13
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 20:57
Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украины пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы, чтобы компенсировать отсутствие России в организации.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено в 22:24
Общество
Власти Москвы поддержали идею увековечить память Вилли Токарева
Московские власти поддержали идею увековечить память автора и исполнителя песен в жанре шансон Вилли Токарева.
Обновлено в 23:09
Происшествия
Задержанный в Персидском заливе танкер принадлежит Ираку
Обновлено в 13:21
Футбол
«Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов
Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".
Обновлено в 17:00
Происшествия
Самолёт Сургут-Анталья задержан на 7 часов из-за болезни пилота
Самолёт Azur Air, который сегодня рано утром должен был покинуть Сургут и вылететь в Анталью, был задержан на 7 часов.
Обновлено в 23:05
Наука
Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане
На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.
Обновлено в 08:18
Экономика
Чешский производитель молока оценил убытки от российского продэмбарго
Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.
Обновлено в 20:38
Экономика
Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставку
Британский банк HSBC объявил об отставке генерального директора Джона Флинта «по взаимной договоренности с правлением».
Обновлено в 21:39
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено в 12:48
Наука
В Китае откроют подразделение The Boring Company
Стало известно, что Илон Маск планирует открыть китайское подразделение своего предприятия The Boring Company.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Трамп объяснил массовые расстрелы в США психическими заболеваниями
Случаи массовой стрельбы в США связаны с проблемой психических заболеваний, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает WHIO.
Обновлено в 22:22
Игры
Сэм Лейк об Alan Wake 2: «Прошло столько времени, что ожидания очень выросли»
В конце июля портал IGN опубликовал большое интервью с творческим руководителем Remedy Сэмом Лэйком, который рассказал в том числе и про судьбу Alan Wake 2. Игру, как оказалось, уже дважды безуспешно начинали делать — этим Remedy занималась после каждого крупного релиза.
Обновлено в 19:19
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено в 15:51
Теннис
Медведев проиграл Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне
Кирьос войдет в топ-30 рейтинга ATP.
Обновлено в 18:47
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено в 19:10
Общество
Лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей
Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и множества добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета.
Обновлено в 20:18
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено в 11:59