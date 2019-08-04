Происшествия
В Чикаго при стрельбе ранены 7 человекГазета.Ru 11:04
В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.
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Источник в органах управления воздушным движением проинформировал об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Минеральных водах, передает "Интерфакс".
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