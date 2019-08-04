В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.

В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек

Происшествия Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.

Культура Михаил Шуфутинский назвал смерть Вилли Токарева огромной потерей Шуфутинский выразил соболезнования близким шансонье. Ранее СМИ назвали причину смерти Вилли Токарева.

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Спорт Российская команда установила рекорд трассы на «Танковом биатлоне» Российская команда установила рекорд трассы на «Танковом биатлоне», преодолев пять кругов дистанции за 18 минут 55 секунд.

Авто Подсчитано, через сколько окупятся метановые LADA после покупки Подсчитав расходы на заправку, эксперты «За рулем» проверили, как скоро окупится битопливная LADA после покупки.

Армия и оружие США проконсультируются с партнерами перед размещением ракет в Азии Во время официального визита Помпео задали вопрос, касающийся позиции министра обороны США Марка Эспера относительно размещения ракет наземного базирования средней дальности в азиатском регионе после выхода Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия НТВ опубликовал угрозы в адрес оппозиционеров и их детей Провластные СМИ поясняют, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.

Происшествия Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых Сестра стрелка, устроившего массовую стрельбу в городе Дейтоне в Огайо, была среди жертв, сообщил представитель местной полиции в ходе пресс-конференции для журналистов, трансляцию вёл телеканал Fox News.

Происшествия В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Интернет Instagram и WhatsApp переименуют Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Минводах из-за нештатной ситуации Источник в органах управления воздушным движением проинформировал об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Минеральных водах, передает "Интерфакс".

Политика Кличко покинул Украину вслед за Порошенко Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.

Авто Названы самые популярные люксовые авто в России в 1 полугодии Mercedes-Benz S-Класс стал самым продаваемым в России в этом сегменте с результатом 1 090 проданных штук, что на 19,7% меньше.

Армия и оружие Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара начнет операцию против боевиков на территории Сирии.

Политика Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.

Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.

Политика В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.

Транспорт Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет Чуть не улетел в другой город Самая распространенная ошибка — покупка билета на рейс Москва — Сочи, в то время как лететь было нужно из Сочи в Москву.

Происшествия Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.

Наука Ученые рассказали о предшествующем раку состоянии Оказалось, что мыши с низким уровнем инсулина реже подвергаются развитию рака поджелудочной железы.

Происшествия На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин Движение автотранспорта перекрыто на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области после столкновения семи машин, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Футбол «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ливерпуль" и второй год подряд завоевал Суперкубок Англии по футболу.