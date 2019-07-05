Происшествия

В Черном море перевернулось судно с туристамиВедомости вчера в 12:49

Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Инцидент произошел в 100 м от берега, катамаран принадлежал частному лицу.
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Капитана перевернувшегося в Черном море катера задержали

Lenta.ruвчера в 20:39

Что случилось этой ночью: суббота, 6 июля

Интерфакс00:24

Полиция задержала капитана перевернувшегося катера в Краснодарском крае

Кубанские новостивчера в 17:00

Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали

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Власти готовы помочь семьям погибших при ЧП с катером в Чёрном море

RT на русском02:25

Капитан перевернувшегося возле Туапсе судна задержан

РБКвчера в 17:17

Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

ТАССвчера в 17:26
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной проверят на причастность к краже

Обновлено вчера в 21:01
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Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
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В 2018 году выплаты фармкомпаний российским врачам составили не менее 3,3 млрд рублей

Как минимум 42,4 тысячи российских врачей получили в прошлом году от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей.
Обновлено в 02:24
Политика

Мутко потребовал пересмотреть генпланы городов Приангарья

Вице-премьер России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко в ходе заседания правительственной комиссии по ситуации с паводками в Приангарье потребовал пересмотреть генпланы городов Иркутской области.
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Матчи летней лиги НБА прервали из-за землетрясения

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Происшествия

Обломки ракеты «Союз-2» нашли в Якутии

Пресс-служба Министерства экологии Якутии сообщила, что два фрагмента ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 5 июля, обнаружены в Вилюйском и Алданском районах республики.
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Леонард планирует подписать контракт с «Клипперс»

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Общество

Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах

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Единоборства

Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов

После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
Обновлено в 02:06
Общество

Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся

Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Общество

Ученые опубликовали видео выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 02:19
Общество

В России захотели создать аналог «Википедии»

Ранее сообщалось, что Википедия признала Крым частью России.
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Политика

Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому

Путин вручил Папе Римскому икону с двумя апостолами, Петром и Павлом.
Обновлено 04 июля в 15:18
Культура

Скабеева обругала сериал от Netflix из-за «плохих русских»

Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала новый сезон сериала «Очень странные дела» из-за негативного образа русских.
Обновлено вчера в 14:37
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Армия и оружие

ДНР: Украинские военные обстреляли из минометов детскую площадку

Обновлено в 03:14
Общество

Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено вчера в 08:17
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2»

Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с участием четырех машин на востоке Москвы

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Обновлено в 02:50
Футбол

Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев погубили свой футбольный талант

Известный эксперт Евгений Ловчев заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев погубили свой талант игроков.
Обновлено в 03:14
Финансы

Российские биржевые индексы снизились

Снижением российских биржевых индексов завершились торги 5 июля.
Обновлено вчера в 21:56
Политика

Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»

Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Шоу-бизнес

Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма

Для презентации нового парфюма от Lancome 32-летняя Полина Гагарина выбрала яркий наряд - певица надела коктейльное микро-платье из парчи Atelier Moscow и дополнила свой образ украшениями от Sokolov Russia.
Обновлено вчера в 12:32
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Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Обновлено в 02:17
Политика

Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3%

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.
Обновлено вчера в 01:56
Армия и оружие

Украинские каратели убили в Донбассе командира разведгруппы ополченцев Евгения Новикова

Украинские каратели сообщили об убийстве в Донбассе командира разведки 5 ОМСБр "Оплот" 1 Армейского корпуса ДНР Евгения Новикова с позывным "Скиф".
Обновлено в 02:53
Здоровье

Доктор: не вакцинируя ребенка, родители нарушают его права

Читайте начало интервью: Академик РАН: противников вакцинации необходимо жестко наказывать Вакцинация в течение всей жизни — новый полезный тренд — Лейла Сеймуровна, родители ведь бывают разными, некоторые не разрешают своим детям делать прививки, переливать кровь, оказывать другую медицинскую помощь.
Обновлено вчера в 10:05
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