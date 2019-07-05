Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристамиВедомости вчера в 12:49
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Инцидент произошел в 100 м от берега, катамаран принадлежал частному лицу.
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Полиция задержала капитана перевернувшегося катера в Краснодарском крае
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