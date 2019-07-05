Происшествия

На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли людиLenta.ru вчера в 12:52

На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора пляжа в Джубге, рядом с которым произошло ЧП. По его словам, судно могло быть перегружено.
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В СК подтвердили, что перевернувшийся в Черном море катер был перегружен почти в пять раз

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Газета.Ru04:59

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