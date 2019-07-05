Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли людиLenta.ru вчера в 12:52
На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора пляжа в Джубге, рядом с которым произошло ЧП. По его словам, судно могло быть перегружено.
Читать в источнике
Оценить226
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В Москву из Ингушетии срочно доставили истерзанную девочку
В столицу ребёнка доставили вечером 5 июля, в полёте девочку сопровождала группа медиков-реаниматологов.
Обновлено в 04:18
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов
Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.
Обновлено в 04:56
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
Обновлено в 03:10
Происшествия
Возбуждено дело после смертельного ЧП в Черном море
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
В Днепропетровской области нашли тело девочки, пропавшей неделю назад
В Днепропетровской области задержали ранее дважды судимого гражданина Украины, который признался в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девочки, пропавшей неделю назад Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
Обновлено в 04:07
Футбол
Уткин – о Сутормине: «Зенит» должен получать любого игрока. И платить за него не обязательно»
Ведущий, журналист и блогер Василий Уткин саркастически отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит».
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Булгаков рассказал, как военные помогают жителям затопленного Тулуна
Замминистра обороны РФ Герой России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, как в настоящее время военнослужащие помогают жителям затопленного Тулуна Иркутской области справиться с последствиями паводка.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Анна Семенович по просьбе мужчин опубликовала фото в купальнике
Популярная певица Анна Семенович опубликовала фотографию в купальнике по многочисленным просьбам мужчин.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Экономика
Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей
Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Футбол
«ПСЖ» предложил Неймара «Реалу»
Французский "Пари Сен-Жермен" предложил мадридскому "Реалу" купить нападающего Неймара, сообщает Marca.
Обновлено в 04:40
Футбол
«Манчестер Юнайтед» планирует заменить Погба Саулем
Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Marca со ссылкой на Daily Express.
Обновлено вчера в 17:49
Космос
Тайну летающей пирамиды на видео раскрыли российские пользователи Сети
В попытках понять, что за объект снят на видео, пользователи Сети выдвигают самые различные версии.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри
Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Лолита после расставания с мужем выразила восхищение Лазаревым
Певица Лолита в сторис Instagram выразила восхищение новым клипом своего коллеги по шоу-бизнесу Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 23:33
Финансы
Хорватия намерена вступить в еврозону
Хорватия может перейти на евро, официальную валюту стран еврозоны, к 2023 году.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Папа Римский назвал конфликт на Украине «гибридным»
Понтифик отметил, что эта страна длительное время переживает сложное время Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который поддерживается попытками пропаганды и манипуляций, в том числе за счет религии.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
В Петербурге началось прощание с подводниками
На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга началась церемония прощания с подводниками, погибшими в результате возгорания на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков
Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж
Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в воинской части в Азербайджане
В воинской части в Азербайджане произошел взрыв утром 6 июля.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Москве задержан продававший дипломы ректор
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов
Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Футбол
«Ювентус» может перехватить Ромелу Лукаку у «Интера»
Обновлено в 04:25