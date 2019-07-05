На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора пляжа в Джубге, рядом с которым произошло ЧП. По его словам, судно могло быть перегружено.

На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

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