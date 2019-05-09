Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворотаРБК 04:36
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году. Об этом сообщает черногорский портал RTCG (Радио и телевидение Черногории). Два гражданина России, Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, получили самое тяжелое наказание — 15 и 12 лет заключения соответственно.
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Российская компания впервые выпустит зеленые евробонды
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Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 22:51
Политика
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Экономика
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Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
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Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей В самом интервью Слава КПСС рассказал о своем отношении к феминизму, о своих планах на будущее, а также о дружбе с Филиппом Киркоровым и участии в съемках клипа поп-короля "Цвет настроения синий".
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В Донецке проходит военный парад в честь Дня Победы
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Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Общество
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Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая. Спустя два дня они впервые показали миру своего новорожденного сына.
Обновлено в 07:03
Общество
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Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Лукашевич: ВСУ перебросили в Донбасс ЗРК «Бук» и РСЗО «Ураган»
ВСУ продолжают перебрасывать тяжелое вооружение в Донбасс, за последнюю неделю в регионе обнаружены пять ЗРК "Бук" и четыре РСЗО "Ураган", заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено в 07:53
Общество
В Москве началось шествие Бессмертного полка
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Экономика
ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты.
Обновлено в 04:35
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Помпео отменил второй зарубежный визит
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Баскетбол
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Во время бракоразводного процесса с женой Дарьей игрок «Спартака» Денис Глушаков, которого обязали платить крупную сумму алиментов, решил не подписывать разрешение на выезд их старшей дочери за рубеж.
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В Германии запустили первую автомагистраль для электрогрузовиков
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Предложен новый тип виртуальных денег с повышенной безопасностью
Научными сотрудниками из Великобритании предложен новый тип виртуальных денег «S-money» с повышенной безопасностью.
Обновлено вчера в 08:00
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Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации
Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
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