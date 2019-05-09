Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворотаРБК 04:36
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году. Об этом сообщает черногорский портал RTCG (Радио и телевидение Черногории). Два гражданина России, Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, получили самое тяжелое наказание — 15 и 12 лет заключения соответственно.
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Политика
Лукашенко рассказал, почему не приехал в Москву на День Победы
Никакой конспирологии и политики в отсутствии главы Белоруссии на параде в Москве нет, сообщил Александр Лукашенко, сообщает агентство БЕЛТА.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3»
Обновлено в 04:53
Футбол
Геркус рассказал, почему ЦСКА потеряет от невыхода в ЛЧ больше, чем «Локомотив»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал об особенностях выплат от УЕФА российским клубам, которые могут составить компанию «Зениту» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк»
В городе-герое Киеве сотрудники полиции задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
На Красной площади в Москве завершился парад по случаю 74-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
Обновлено в 05:54
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети
В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Политика
Лукашенко назвал невозможным свержение власти в Белоруссии
Обновлено в 06:29
Музыка
Николай Носков даст первый после инсульта сольный концерт
Николай Носков даст первый после инсульта сольный концерт Продюсер Виктор Дробыш рассказал о планах музыканта и своего друга.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
На Украине, неподалеку от Кривого Рога, неизвестные в балаклавах закидали его камнями автобус с людьми, ехавшими на празднование Дня Победы.
Обновлено в 05:35
Общество
Российская Instagram-модель похвасталась приглашением на парад Победы
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия
14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне
Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Путин пообщался с ветеранами после парада Победы на Красной площади
Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:32
Авто
Стартовали продажи обновлённого кроссовера Honda BR-V
В Азии стартовали продажи обновленного бюджетного кроссовера Honda BR-V, который был представлен недавно на автосалоне в Джакарте.
Обновлено в 06:27
Культура
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
В Киеве началась акция «Бессмертный полк»
Шествие "Бессмертного полка" началось в Киеве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 03:52
Политика
Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД
Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
Обновлено в 04:35
Транспорт
Япония представила самый быстрый в стране поезд
Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено в 05:30
Политика
Кучка радикалов в Одессе устроила «Нацистский полк»
Одесские националисты решили засветиться в ходе акции «Бессмертный полк», которая проходит 9 мая на Аллее славы в парке Шевченко при участии сотен жителей города.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Политика
СПЧ прорабатывает предложение по амнистии к 75-летию Победы
Мы занимаемся этим, прорабатывается этот вопрос, готовим", - сказал Федотов в ответ на вопрос о том, передавал ли совет предложение по амнистии к юбилею Победы президенту.
Обновлено в 05:46
Политика
Кабриолет Aurus впервые принял участие в параде Победы
По Красной площади проехали два таких автомобиля: с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым, которые командуют и принимают парад.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Политика
В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны
Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено вчера в 11:05