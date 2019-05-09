В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворотаРБК 04:36

В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году. Об этом сообщает черногорский портал RTCG (Радио и телевидение Черногории). Два гражданина России, Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, получили самое тяжелое наказание — 15 и 12 лет заключения соответственно.

В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота

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