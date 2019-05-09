Политика

В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворотаРБК 04:36

В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году. Об этом сообщает черногорский портал RTCG (Радио и телевидение Черногории). Два гражданина России, Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, получили самое тяжелое наказание — 15 и 12 лет заключения соответственно.
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Двух россиян осудили за попытку госпереворота в Черногории

Телеканал 360°03:59

В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота

РБК04:36

В Черногории двух россиян приговорили к тюремным срокам за попытку госпереворота

Коммерсантъ04:33

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Ридус03:52

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Эхо Москвы05:02

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РИА Новости04:44
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В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
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Политика

Лукашенко назвал невозможным свержение власти в Белоруссии

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На Украине, неподалеку от Кривого Рога, неизвестные в балаклавах закидали его камнями автобус с людьми, ехавшими на празднование Дня Победы.
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Путин пообщался с ветеранами после парада Победы на Красной площади

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В Азии стартовали продажи обновленного бюджетного кроссовера Honda BR-V, который был представлен недавно на автосалоне в Джакарте.
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Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
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Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД

Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
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Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек

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