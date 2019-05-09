Политика

В Черногории двух россиян признали виновными в подготовке путчаИзвестия 04:19

Высший суд Черногории признал двух россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в попытке путча в стране, их заочно приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно. Об этом в четверг, 9 мая, сообщает «РИА Новости».
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