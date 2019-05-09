Политика
В Черногории двух россиян признали виновными в подготовке путчаИзвестия 04:19
Высший суд Черногории признал двух россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в попытке путча в стране, их заочно приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно. Об этом в четверг, 9 мая, сообщает «РИА Новости».
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Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
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Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине
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Обновлено в 09:15
Политика
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Армия и оружие
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Зеленский назвал 9 мая «Днем благодарения»
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Происшествия
Вице-премьер оценил вероятность вывода SSJ100 из эксплуатации
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Обновлено в 05:06
Гаджеты
Беспроводная мышь G502 LightSpeed от Logitech G
Классический дизайн, но теперь без ограничений Компания Logitech G, один из ведущих производителей игровой периферии, представила новую геймерскую мышь – G502 LightSpeed, сочетающую в себе уже знакомые многим дизайн и эргономику, но теперь в беспроводном варианте.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Шесть человек пострадали при падении деревьев в Москве
Число пострадавших от падения деревьев в Москве составило шесть человек.
Обновлено в 11:35
Баскетбол
«Зенит» вышел вперед в серии с «Локомотивом-Кубанью»
«Зенит» снова вышел вперед в серии до трех побед. Четвертый матч противостояния пройдет 11 мая в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:48
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
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Общество
Воздушная часть парада Победы отменена
Обновлено в 03:03
Технологии
Toyota и Panasonic создадут совместное предприятие
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Политика
Экс-президент Польши предложил ликвидировать Евросоюз и создать заново
Европейский союз не может развиваться в нынешнем виде, поэтому его проще ликвидировать, а взамен создать новое международное объединение.
Обновлено в 10:20
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
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Происшествия
Серфер погиб после нападения акулы возле острова Реюньон
Обновлено в 12:53
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом
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Общество
На шествие «Бессмертного полка» вышли 10 миллионов россиян
Более 10 миллионов человек стали участниками шествия «Бессмертного полка» по всей России.
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Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
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Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
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