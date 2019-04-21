Армия и оружие
В Черное море вошел разведывательный корабль БританииГазета.Ru вчера в 17:58
Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает RT. Корабль движется в северном направлении.
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Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв
Обновлено в 05:18
Экономика
В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей
Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
Обновлено в 02:39
Политика
Полиция оценит демонстрацию Зеленским своего бюллетеня — МВД Украины
Полиция проверит информацию о демонстрации кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге в воскресенье.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено вчера в 10:32
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Эр-Рияде при нападении ликвидировали четверых террористов, пишут СМИ
По меньшей мере четверо террористов ликвидированы при попытке совершить нападение на участок криминальной полиции на севере столицы Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 05:29
Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Обновлено в 01:06
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Политика
«Белнефтехим» временно ограничил экспорт российской нефти
Белорусский концерн «Белнефтехим» временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в связи с ухудшением качества.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Главарь карательной операции уже пытается примазаться к Зеленскому
Командующий так называеемой «Операцией объединенных сил» Сергей Наев, предчувствуя поражение Петра Порошенко, уже пытается наладить связь с командой Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:30
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Общество
Что для крымчан приготовили звезды на следующую неделю
Грядущая неделя станет благоприятным периодом для построения планов.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Кедми рассказал о полном отставании США от России в оборонной сфере
Политолог заявил, что стратегическое превосходство России над США уже давно всем очевидно.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Тысячи немцев поддержали протесты против НАТО
В Германии прошли массовые демонстрации против действий НАТО. Тысячи людей вышли на улицы крупнейших городов страны.
Обновлено в 02:18
Политика
Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во втором туре президентских выборов поддержал действующего главу страны Петра Порошенко и сравнил его с Иисусом Христом.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Врио главы Забайкалья навестил пострадавших от природных пожаров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов посетил пострадавших от природных пожаров, которые находятся в ожоговом центре Читы.
Обновлено в 03:03
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Руководитель компании SpaceX Илон Маск в субботу оставил несколько записей на русском языке в своем Twitter.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Футбол
Роналду: горжусь тем, что помог написать страницу истории «Ювентуса»
Обновлено вчера в 17:06
Общество
Кофе не стоит пить по утрам в первый час после пробуждения
Обновлено вчера в 11:05