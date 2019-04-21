Армия и оружие

В Черное море вошел разведывательный корабль БританииГазета.Ru вчера в 17:58

Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает RT. Корабль движется в северном направлении.
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В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Газета.Ruвчера в 17:58

Разведывательный корабль ВМС Британии вошел в Черное море

РБКвчера в 21:04

Разведывательный корабль ВМС Великобритании вошел в Черное море

Российская газетавчера в 20:50

Британский военный корабль вошел в Черное море

URA.Ruвчера в 18:59

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СМИ: Британский разведывательный корабль вошёл в Чёрное море

RT на русскомвчера в 17:50

Разведывательный корабль ВМС Британии вошел в Черное море

РИА Новостивчера в 17:43
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По меньшей мере четверо террористов ликвидированы при попытке совершить нападение на участок криминальной полиции на севере столицы Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
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Командующий так называеемой «Операцией объединенных сил» Сергей Наев, предчувствуя поражение Петра Порошенко, уже пытается наладить связь с командой Владимира Зеленского.
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Что для крымчан приготовили звезды на следующую неделю

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В Германии прошли массовые демонстрации против действий НАТО. Тысячи людей вышли на улицы крупнейших городов страны.
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Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
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Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Руководитель компании SpaceX Илон Маск в субботу оставил несколько записей на русском языке в своем Twitter.
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