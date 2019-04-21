Армия и оружие

В Черное море вошел разведывательный корабль БританииГазета.Ru вчера в 17:58

Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает RT. Корабль движется в северном направлении.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Разведывательный корабль ВМС Британии вошел в Черное море

РБКвчера в 21:04

Разведывательный корабль ВМС Британии вошел в Черное море

РИА Новостивчера в 17:43

Британский военный корабль вошел в Черное море

URA.Ruвчера в 18:59

Британский разведывательный корабль вошел в Черное море

Телеканал 360°вчера в 18:39

В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Газета.Ruвчера в 17:58

СМИ: Британский разведывательный корабль вошёл в Чёрное море

RT на русскомвчера в 17:50

Разведывательный корабль ВМС Великобритании вошел в Черное море

Российская газетавчера в 20:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Путешествия

«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию

Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Политика

На Украине начался второй тур президентских выборов

На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

При взрывах на Шри-Ланке погибли более 20 человек

Обновлено в 01:25
Происшествия

На МКАД перевернулась фура с цементом

Обновлено в 00:23
Авто

Эксперты назвали ТОП-5 ошибок при выборе летних шин

Обновлено в 01:00
Армия и оружие

ФБР арестовало лидера задерживавшей мигрантов «группы патриотов»

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало Ларри Хопкинса, лидера "группы патриотов", которые задерживали мигрантов, незаконно пересекающих границу США и Мексики в Нью-Мексико.
Обновлено в 00:31
Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 17:03
Политика

Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины

Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено вчера в 11:24
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Футбол

«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Экономика

КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФ

Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией.
Обновлено вчера в 23:25
Технологии

Раскрыт зверский план конца света

Ни дня не проходит без того, чтобы очередной предсказатель или самоназванный эксперт ни рассказал о том, что Землю ждет неминуемый конец света.
Обновлено вчера в 17:03
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено 19 апреля в 23:43
Единоборства

Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира

Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Политика

США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено 19 апреля в 11:54
Армия и оружие

Корабли Тихоокеанского флота завершили визит во Вьетнам

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России, завершив программу неофициального визита, покинул вьетнамский порт "Камрань", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 00:19
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Обновлено вчера в 04:34
Политика

Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом

Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

От пожаров в Забайкалье пострадали 16 населённых пунктов

Обновлено в 01:34
Наука

В США создали роботов для сбора клубники

Специалисты из центра сельскохозяйственных исследований при Университете штата Флорида разработали робота, который предназначен для сбора клубники, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 06:50
Космос

Маск пообщался с подписчиками по-русски

Обновлено вчера в 20:32
Экономика

Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Политика

Порошенко в день тишины заявил о своей победе

Президент Украины Петр Порошенко в день тишины выступил с речью в Виннице, в ходе которой призвал избирателей отложить все дела и проголосовать на выборах.
Обновлено вчера в 16:12
Авто

Представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Общество

В состоянии писателя Быкова отмечена положительная динамика

Положительная динамика наметилась в состоянии писателя Дмитрия Быкова, который находится под наблюдением врачей.
Обновлено вчера в 21:03
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:42
Общество

Большую часть Нотр-Дама удалось спасти от риска разрушения

«Укреплены все особо слабые места — это северный и южный портал, а также часть западного портала, расположенная между двумя колокольнями», — сказал министр.
Обновлено в 02:01
Политика

Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 01:56
Политика

«Тонны откровенной лжи», - невестка Порошенко сделала откровенное заявление в адрес жены Зеленского

Обновлено вчера в 22:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное