Армия и оружие

В Черное море вошел разведывательный корабль БританииГазета.Ru вчера в 17:58

Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает RT. Корабль движется в северном направлении.
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Британский разведывательный корабль вошел в Черное море

Телеканал 360°вчера в 18:39

Разведывательный корабль ВМС Великобритании вошел в Черное море

Российская газетавчера в 20:50

Британский военный корабль вошел в Черное море

URA.Ruвчера в 18:59

Разведывательный корабль ВМС Британии вошел в Черное море

РБКвчера в 21:04

В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Газета.Ruвчера в 17:58

СМИ: Британский разведывательный корабль вошёл в Чёрное море

RT на русскомвчера в 17:50

Разведывательный корабль ВМС Британии вошел в Черное море

РИА Новостивчера в 17:43
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