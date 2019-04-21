Армия и оружие
Британский корабль-разведчик вошел в Черное мореИзвестия 19:33
Британия пообещала отправить «Эхо» в Черное море после украинской провокации в Керченском проливе в качестве «сигнала» России. В декабре корабль появился в порту Одессы.
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Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
В Омске двое детей провалились под лед и погибли
Два подростка погибли, провалившись под лед на искусственном водоеме в Советском округе Омска, сообщает в субботу ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 14:51
Экономика
Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
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Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
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Политика
В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов
Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.
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Общество
Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг
ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено 18 апреля в 17:00
Экономика
Отбор проектов модернизации ТЭС по квоте правкомиссии пройдет в мае
Заседание правкомиссии по электроэнергетике по отбору проектов модернизации ТЭС по квоте (составляющей 15% от годового объема - ред.) пройдет во второй половине мая, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе
Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
Обновлено в 17:04
Общество
Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России
Предположительно, неизвестная подлодка времен Великой Отечественной войны найдена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено в 18:54
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Авто
Газовые «гармошки» Solaris поедут по Варшаве
Обновлено в 18:53
Футбол
«Лацио» дома проиграл «Кьево», «Торино» оказался сильнее «Дженоа»
В матче 33-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Кьево» из Вероны.
Обновлено в 11:02
Наука
Ученые обнаружили самую массивную нейтронную звезду
Обновлено в 02:28
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Происшествия
В Мали миротворец погиб при нападении неизвестных на конвой миссии ООН
Один сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев в центральной части страны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой генсека ООН.
Обновлено в 18:41
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Политика
Роберт де Ниро назвал Трампа «полным неудачником»
Знаменитый американский актер, 75-летний Роберт де Ниро снова обрушился с резкой критикой на президента США Дональда Трампа, назвав его "полным неудачником" и "гангстером".
Обновлено в 09:33
Политика
Супруга Зеленского попала в списки сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", сообщает портал "Страна.ua".
Обновлено в 13:19
Авто
Zotye готовит к продажам «убийцу» кроссовера Mazda CX-4
Новый купе-кроссовер Traum Meet 5 от Zotye, призванный стать «убийцей» Mazda CX-4 на китайском рынке, поступит в продажу этим летом.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель крестила сына
Два месяца назад Алена Рапунцель впервые стала мамой.
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Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
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Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Ожесточенные бои начались в районе аэропорта Триполи
Обновлено в 17:34
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.
Обновлено в 19:40
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и возглавил АПЛ
Обновлено в 12:00
Политика
В Австрии оценили потери от антироссийских санкций
Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
Обновлено в 09:19