Армия и оружие

Британский корабль-разведчик вошел в Черное мореИзвестия 19:33

Британия пообещала отправить «Эхо» в Черное море после украинской провокации в Керченском проливе в качестве «сигнала» России. В декабре корабль появился в порту Одессы.
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Британский корабль-разведчик вошел в Черное море

Известия19:33

В Черное море вошел британский разведывательный корабль

РИА Новости17:43

В Черном море заметили британский корабль-разведчик

Lenta.ru18:55

Британский разведывательный корабль вошел в Черное море

Телеканал 360°18:39

В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Газета.Ru17:58

СМИ: Британский разведывательный корабль вошёл в Чёрное море

RT на русском17:50

Британский военный корабль вошел в Черное море

URA.Ru18:59
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Обновлено в 10:57
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Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
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Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
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Полицейские устроили массовую драку в Москве

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В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
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Политика

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Экономика

Отбор проектов модернизации ТЭС по квоте правкомиссии пройдет в мае

Заседание правкомиссии по электроэнергетике по отбору проектов модернизации ТЭС по квоте (составляющей 15% от годового объема - ред.) пройдет во второй половине мая, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено вчера в 11:26
Политика

Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе

Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
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Общество

Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России

Предположительно, неизвестная подлодка времен Великой Отечественной войны найдена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
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Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
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Газовые «гармошки» Solaris поедут по Варшаве

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Футбол

«Лацио» дома проиграл «Кьево», «Торино» оказался сильнее «Дженоа»

В матче 33-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Кьево» из Вероны.
Обновлено в 11:02
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Ученые обнаружили самую массивную нейтронную звезду

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Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
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Происшествия

В Мали миротворец погиб при нападении неизвестных на конвой миссии ООН

Один сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев в центральной части страны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой генсека ООН.
Обновлено в 18:41
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Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
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Роберт де Ниро назвал Трампа «полным неудачником»

Знаменитый американский актер, 75-летний Роберт де Ниро снова обрушился с резкой критикой на президента США Дональда Трампа, назвав его "полным неудачником" и "гангстером".
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Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", сообщает портал "Страна.ua".
Обновлено в 13:19
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Новый купе-кроссовер Traum Meet 5 от Zotye, призванный стать «убийцей» Mazda CX-4 на китайском рынке, поступит в продажу этим летом.
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Алена Рапунцель крестила сына

Два месяца назад Алена Рапунцель впервые стала мамой.
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Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
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Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
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Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.
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«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и возглавил АПЛ

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В Австрии оценили потери от антироссийских санкций

Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
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