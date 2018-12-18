Армия и оружие
Британский разведывательный корабль вошел в Черное море
Британский разведывательный корабль вошел в Черное мореРоссийская газета05:53
Корабль вооружен двумя 20-миллиметровыми автоматическими пушками, многоствольными и крупнокалиберными пулеметами. Приход британского разведчика в Черное море был анонсирован в ноябре во время встречи министров обороны Великобритании и Украины.
Российская газета05:53
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с чего всё началось
Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко отметил на своей странице в Facebook, что это первый военный корабль НАТО, цель захода которого в Чёрное море сформулирована прямо.News.ru05:00
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