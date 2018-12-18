с чего всё началось

Корабль вооружен двумя 20-миллиметровыми автоматическими пушками, многоствольными и крупнокалиберными пулеметами. Приход британского разведчика в Черное море был анонсирован в ноябре во время встречи министров обороны Великобритании и Украины.

Армия и оружие Армия и оружие Путин рассказал об усилении ядерной триады России Президент России Владимир Путин заявил об укреплении ядерной триады России, доля современного вооружения превысила 80%.

Армия и оружие Армия и оружие ФСБ предотвратила теракты в российской армии Военная контрразведка за пять лет предотвратила четыре теракта против военнослужащих.

Армия и оружие Армия и оружие Небензя раскритиковал решение о создании армии Косово Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя назвал решение Косова о создании армии грубейшим нарушением резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Армия и оружие Армия и оружие Япония выделит рекордную сумму на укрепление обороны Правительство Японии приняло новую программу для укрепления обороны страны.

Армия и оружие Армия и оружие Токио готовит очередной протест по Курильским островам По данным издания, министр иностранных дел Японии Таро Коно готовит Москве ноту протеста в связи с запланированным российским Минобороны заселением общежитий для военнослужащих ВС РФ на островах Итуруп и Кунашир.

Армия и оружие Армия и оружие Новую самоходку для десанта испытают в 2019 году В 2019 году состоятся государственные испытания новой артиллерийской системы и современной машины управления.

Армия и оружие Армия и оружие Россия готовит большие стратегические учения в Арктике Арктика станет местом проведения части важных этапов крупномасштабных стратегических учений «Центр-2019».

Армия и оружие Армия и оружие Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ открыло залог успеха в гибридных войнах Созданное недавно Главное военно-политическое управление (ГВПУ) ВС РФ займется формированием у военнослужащих идеологии, которая позволит побеждать в гибридных войнах, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов.

Армия и оружие Армия и оружие В Каменке открыли новое солдатское общежитие Новый корпус солдатского общежития для военнослужащих отдельной Красносельской мотострелковой бригады ЗВО, дислоцированной в Каменке ввели в эксплуатацию.

Армия и оружие Армия и оружие Тульская «оборонка» встречает призывников

Армия и оружие Армия и оружие Стартовали российско-индийские авиационные учения «Авиаиндра-2018»

Армия и оружие Армия и оружие Новосибирский спецназ провел учения по уничтожению «кочующих боевиков» Соединение спецназа Центрального военного округа, дислоцированное в Новосибирской области, отработало захват секретных документов и уничтожение условных "кочующих отрядов боевиков".

Армия и оружие Армия и оружие Картаполов рассказал об архитектурном комплексе «Дорога памяти» Уникальный комплекс «Дорога памяти» будет построен в непосредственной близости от Главного храма ВС РФ.