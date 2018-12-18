Армия и оружие

Британский разведывательный корабль вошел в Черное море
Российская газета
05:53

Корабль вооружен двумя 20-миллиметровыми автоматическими пушками, многоствольными и крупнокалиберными пулеметами. Приход британского разведчика в Черное море был анонсирован в ноябре во время встречи министров обороны Великобритании и Украины.
Российская газета05:53
с чего всё началось
Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко отметил
 на своей странице в Facebook, что это первый военный корабль НАТО, цель захода которого в Чёрное море сформулирована прямо.
News.ru05:00

Подробнее о событии

Корабль НАТО вошёл в Чёрное море ради свободы навигации

News.ru05:28

Британский разведывательный корабль вошел в акваторию Черного моря

Взгляд.ру05:11

Британский разведывательный корабль вошел в Черное море, пишут СМИ

РИА Новости04:58

В Черное море вошел корабль-разведчик ВМФ Британии

Znak.com03:53

Британский разведывательный корабль вошел в Черное море

РЕН ТВ03:51

В Черное море вошел британский корабль-разведчик Echo

Вести.Ru03:42

Разведывательный корабль ВМФ Великобритании вошел в Черное море

Интерфакс03:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Армия и оружие

Путин рассказал об усилении ядерной триады России

Президент России Владимир Путин заявил об укреплении ядерной триады России, доля современного вооружения превысила 80%.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

ФСБ предотвратила теракты в российской армии

Военная контрразведка за пять лет предотвратила четыре теракта против военнослужащих.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Небензя раскритиковал решение о создании армии Косово

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя назвал решение Косова о создании армии грубейшим нарушением резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие

Япония выделит рекордную сумму на укрепление обороны

Правительство Японии приняло новую программу для укрепления обороны страны.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

Токио готовит очередной протест по Курильским островам

По данным издания, министр иностранных дел Японии Таро Коно готовит Москве ноту протеста в связи с запланированным российским Минобороны заселением общежитий для военнослужащих ВС РФ на островах Итуруп и Кунашир.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Новую самоходку для десанта испытают в 2019 году

В 2019 году состоятся государственные испытания новой артиллерийской системы и современной машины управления.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

Россия готовит большие стратегические учения в Арктике

Арктика станет местом проведения части важных этапов крупномасштабных стратегических учений «Центр-2019».
Обновлено вчера в 20:45
Армия и оружие

Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300

Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие

Минобороны РФ открыло залог успеха в гибридных войнах

Созданное недавно Главное военно-политическое управление (ГВПУ) ВС РФ займется формированием у военнослужащих идеологии, которая позволит побеждать в гибридных войнах, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

В Каменке открыли новое солдатское общежитие

Новый корпус солдатского общежития для военнослужащих отдельной Красносельской мотострелковой бригады ЗВО, дислоцированной в Каменке ввели в эксплуатацию.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Тульская «оборонка» встречает призывников

Обновлено в 02:54
Армия и оружие

Стартовали российско-индийские авиационные учения «Авиаиндра-2018»

Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Новосибирский спецназ провел учения по уничтожению «кочующих боевиков»

Соединение спецназа Центрального военного округа, дислоцированное в Новосибирской области, отработало захват секретных документов и уничтожение условных "кочующих отрядов боевиков".
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Картаполов рассказал об архитектурном комплексе «Дорога памяти»

Уникальный комплекс «Дорога памяти» будет построен в непосредственной близости от Главного храма ВС РФ.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Западные СМИ: задержка с «Сатаной-2» выгодна русским

Последнее заявление РВСН касательно перспектив развертывания новейшей МБР «Сармат» вызвало неоднозначную реакцию в западных СМИ, отслеживающих программу перевооружения российских войск.
Обновлено в 01:00
Главное