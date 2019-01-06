Армия и оружие
В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США
В Черное море направился большой десантный корабль ВМС СШАКоммерсантъ10:25
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Коммерсантъ10:25
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Армия и оружие
Болтон потребовал от Турции гарантий ненападения на курдов в Сирии
США не выведут своих войск с территории Сирии, если власти Турции не возьмут на себя обязательства не нападать на находящихся там сирийских курдов, рассказал журналистам в ходе визита в Израиль помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает NBC News.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Трамп подтвердил ликвидацию боевика «Аль-Каиды»
Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию силами США террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе
Американские военнослужащие в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Кануасе, причем совершен этот акт вандализма был еще несколько месяцев назад, но сотрудники правоохранительных органов решили скрыть этот факт от общественности.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
На побережье моря Лаптевых появится военный городок Северного флота
В посёлке Тикси на побережье моря Лаптевых в этом году появится военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота.
Обновлено вчера в 21:20
Армия и оружие
Китай заявил о начале экспорта боевой лазерной установки
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
В Йемене возобновились столкновения в порту Ходейда
В йеменском порту Ходейда возобновились боевые действия между повстанцами-хуситами и бойцами правительственных формирований.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Российские ракетчики в этом году получат более 40 новых РСЗО и гаубиц
Более 40 реактивных систем залпового огня «Торнадо» и гаубиц «Мста-СМ» поступит в этом году на вооружение армии России.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
«Абрамс» и «Челленджер-2» вызвали на бой «Армату»
Автор, рассматривая три главных для основных боевых танков (ОБТ) характеристики российского Т-14 – защищенность, огневую мощь и ходовые качества, - примеряет достижения российских конструкторов на «Абрамс» и «Челленджер-2».
Обновлено 04 января в 02:07
Армия и оружие
В ДНР считают, что Киев использует режим перемирия для диверсий
Украинские военные используют перемирие в Донбассе для ведения диверсионной войны.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Концепцию ПАК ДП разработают за два года
Создание концепции перспективного истребителя-перехватчика ПАК ДП займет около двух лет.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Террористы в Тунисе угрожают безопасности туристов
Как сообщает министерство внутренних дел Туниса, два радикала вели перестрелку с силовиками, а когда оказались в окружении, совершили самоподрыв.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Сирия-2019: Россия больше не отдаст Ближний Восток никому
Сирия: война всех против всех Жертвами гражданских войн в странах Ближнего Востока в 2018 году стали по меньшей мере 25 тысяч человек, из которых более 20 тысяч погибли в Сирии.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Украинские силовики атаковали собственный спецназ в Донбассе
Военные 93-й бригады ВСУ, выполняющие боевые задачи под Ясиноватой, атаковали собственный спецназ.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Военные инженеры и водолазы ЗВО совместно со специалистами парка «Патриот» в 2019 году проведут 6 поисковых экспедиций
Военные инженеры и водолазы общевойсковой армии Западного военного окажут содействие в 6 поисковых экспедициях парка «Патриот» в 2019 году.
Обновлено в 07:09