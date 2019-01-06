Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.

Армия и оружие Армия и оружие Болтон потребовал от Турции гарантий ненападения на курдов в Сирии США не выведут своих войск с территории Сирии, если власти Турции не возьмут на себя обязательства не нападать на находящихся там сирийских курдов, рассказал журналистам в ходе визита в Израиль помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает NBC News.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

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