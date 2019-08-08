Армия и оружие
В Черное море идет американский эсминецГЛАС.RU вчера в 09:46
В издании указывают то, что согласно Конвенции Монтрё, корабли стран нечерноморского региона имеют право находится в водах Черного моря не более 21 суток. Ракетный эсминец «Портер» является 28-м кораблем, который создали по проекту «Арли Берк».
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Футбол
Президент «Наполи» оценивает футболиста Кулибали в £250 млн
Президент итальянского футбольного клуба "Наполи" Аурелио де Лаурентис оценивает защитника команды сенегальца Калиду Кулибали в £250 млн.
Обновлено в 02:39
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске
Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено вчера в 23:26
Авто
BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей
Согласно официальному сообщению пресс-службы Росстандарта, отзыву подлежат 22 286 автомобилей BMW 5-Series и 6-Series, реализованных с июня 2003 года по август 2010 года.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Посольство России рассказало о ситуации в Бишкеке
Попытки сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева дестабилизировать ситуацию в Бишкеке были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 02:07
Общество
В МЧС назвали время пика непогоды в Москве
Обновлено вчера в 18:36
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Футбол
УЕФА дисквалифицировал украинского вратаря на десять матчей за расизм
Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА дисквалифицировала украинского вратаря латвийского "Вентспилса" Константина Махновского на 10 матчей в турнирах под эгидой организации, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие
Детский лагерь открылся в сирийском Алеппо при поддержке военных РФ
Детский летний лагерь открылся при поддержке российских военных в сирийском Алеппо.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Пожилая женщина сутки стояла в тайге, отпугивая медведя рычанием
Обновлено вчера в 02:33
Футбол
Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»
Обновлено вчера в 08:59
Общество
В Китае объявили наивысший уровень опасности из-за супертайфуна
На востоке Китая в связи с приближением супертайфуна «Лекима» объявили красный уровень (наивысший) опасности.
Обновлено в 02:28
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Основные проблемы, которые коснулись большинства региональных операторов — низкая собираемость платежей за вывоз мусора, пересмотр тарифов на услуги операторов и изменения схем их работы уже после подписания соглашений, выяснили в НАКДИ.
Обновлено в 02:42
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка
Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.
Обновлено в 01:58
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Политика
В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с Россией
В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией.
Обновлено в 01:30
Футбол
«Арсенал» продал Ивоби в «Эвертон»
Фото: сайт «Эвертона» В АПЛ закрыли окно: «МЮ» продал Лукаку, Давид Луиз успел в «Арсенал»
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
Минсельхоз отреагировал на рост цен на хлеб
В Минсельхозе прокомментировали информацию о росте цен на черный хлеб, передает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 08:27
Технологии
Цены на видеокарты для майнинга упали более чем на 50% за год
Спрос на видеокарты и компьютеры упал в среднем на 54%, а предложение — на 30%.
Обновлено в 01:01
Политика
Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» Трамп
Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова
Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось
30% респондентов заявили, что таких людей в их окружении стало меньше, другой ответ дали 6%. Среди молодежи много тех, кто надеется, что число заслуживающих доверия людей вырастет, после 55 лет такие ожидания сходят на нет.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
В России готовят национальный стандарт на школьную форму
Обновлено в 01:34