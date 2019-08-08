Армия и оружие

В Черное море идет американский эсминецГЛАС.RU вчера в 09:46

В издании указывают то, что согласно Конвенции Монтрё, корабли стран нечерноморского региона имеют право находится в водах Черного моря не более 21 суток. Ракетный эсминец «Портер» является 28-м кораблем, который создали по проекту «Арли Берк».
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Корабль ЧФ ВМФ России следит за американским эсминцем «Портер» в Черном море

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ТК Звездавчера в 14:01

Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец USS Porter

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Американский эсминец направился в Черное море

РИА Новостивчера в 11:30
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:49, Вашингтон
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Президент итальянского футбольного клуба "Наполи" Аурелио де Лаурентис оценивает защитника команды сенегальца Калиду Кулибали в £250 млн.
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Согласно официальному сообщению пресс-службы Росстандарта, отзыву подлежат 22 286 автомобилей BMW 5-Series и 6-Series, реализованных с июня 2003 года по август 2010 года.
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Попытки сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева дестабилизировать ситуацию в Бишкеке были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
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Футбол

УЕФА дисквалифицировал украинского вратаря на десять матчей за расизм

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА дисквалифицировала украинского вратаря латвийского "Вентспилса" Константина Махновского на 10 матчей в турнирах под эгидой организации, сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Детский лагерь открылся в сирийском Алеппо при поддержке военных РФ

Детский летний лагерь открылся при поддержке российских военных в сирийском Алеппо.
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Политика

Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020

Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Пожилая женщина сутки стояла в тайге, отпугивая медведя рычанием

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На востоке Китая в связи с приближением супертайфуна «Лекима» объявили красный уровень (наивысший) опасности.
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Экономика

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Происшествия

СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском

В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
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Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
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Медведев пообещал президенту Киргизии поддержку со стороны России

Обновлено в 00:53
Общество

Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка

Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.
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Здоровье

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца

Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
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Политика

В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с Россией

В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией.
Обновлено в 01:30
Футбол

«Арсенал» продал Ивоби в «Эвертон»

Фото: сайт «Эвертона» В АПЛ закрыли окно: «МЮ» продал Лукаку, Давид Луиз успел в «Арсенал»
Обновлено вчера в 16:19
Политика

Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
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Онколог назвал семь симптомов развития рака

Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика

Минсельхоз отреагировал на рост цен на хлеб

В Минсельхозе прокомментировали информацию о росте цен на черный хлеб, передает Rambler News Service.
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Спрос на видеокарты и компьютеры упал в среднем на 54%, а предложение — на 30%.
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Политика

Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» Трамп

Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal.
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Общество

Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA

Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
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Происшествия

Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова

Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
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Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось

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Обновлено вчера в 20:57
Общество

В России готовят национальный стандарт на школьную форму

Обновлено в 01:34
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