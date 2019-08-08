Армия и оружие
В Черное море направился американский эсминец USS PorterРБК вчера в 13:32
Через Босфорский пролив в Черное море движется эсминец ВМС США USS Porter об этом сообщается в Twitter 6-го флота США.
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Армия и оружие
Боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 15:35
Футбол
Глушаков оценил поддержку от колоритного болельщика «Ахмата»
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков оценил поддержку со стороны одного из болельщиков клуба.
Обновлено в 02:34
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Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
Синоптик назвал время окончания шторма в Москве
Непогода в Москве сохранится до вечера пятницы, 9 августа, сообщил РБК ведущий специалист цента погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 01:45
Общество
Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
Обновлено в 03:17
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара повысился на 4 копейки — до 65,08 рубля. Курс евро поднялся на 6 копеек и составил 72,79 рубля.
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Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
Обновлено в 03:55
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело молодого человека в шар
Молодой индиец Суджит Кумар 12 лет страдает от загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 02:18
Общество
МЧС Москвы предупредило об ухудшении погоды
Обновлено вчера в 09:38
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
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В России готовят национальный стандарт на школьную форму
Обновлено в 01:34
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Минкультуры: реставрацию объектов Московской консерватории завершат в 2021 году
Строительные и реставрационные работы на объектах Московской консерватории завершатся в 2021 году, на эти цели государство выделит более 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:36
Игры
A Way Out продалась тиражом в два миллиона копий
Разработчики из студии Hazelight Games в своём Twitter-аккаунте объявили, что их приключенческий боевик A Way Out продался тиражом в два миллиона копий.
Обновлено в 03:42
Политика
Зеленский проведет на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести земельную реформу, которая поспособствует открытию рынка земли в стране к 2020 году.
Обновлено вчера в 06:35
Кино
Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»
Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено 07 августа в 08:38
Технологии
Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости
«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»
Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
Обновлено в 02:44
Политика
Правительство запретило повышать тарифы на сотовую связь в Крыму
Минкомсвязь Российской Федерации официально заявила о введении моратория на повышение цен на мобильную связь на территории Крыма и Севастополя.
Обновлено в 02:40
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представили на российском рынке
Обновлено вчера в 15:24
Кино
Скончался французский режиссер Жан-Пьер Моки
В своем парижском доме в возрасте 90 лет скончался известный французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки.
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено 07 августа в 08:03
Политика
Медведев пообещал Киргизии поддержку
Обновлено в 03:10
Гаджеты
Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS
Спекуляции и слухи о собственной операционной системе Huawei появились после того, как Google приостановила действие лицензии на Android компании в мае, после решения правительства США включить Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских компаний.
Обновлено в 04:14
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено вчера в 14:42