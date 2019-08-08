Армия и оружие

В Черное море направился американский эсминец USS PorterРБК вчера в 13:32

Через Босфорский пролив в Черное море движется эсминец ВМС США USS Porter об этом сообщается в Twitter 6-го флота США.
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