Экономика
В Чернобыле появится солнечная электростанцияСвободная Пресса вчера в 21:21
Дата начала строительства новой солнечной электростанции близ Чернобыля пока неизвестна. Проект находится на стадии голосования. Первая СЭС была запущена в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2018 году, средства на нее выделялись опять же в рамках Киотских соглашений.
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с чего всё началось
Испания выделит из государственного бюджета более миллиона евро на строительство наземной солнечной электростанции в зоне отчуждения, где расположена Чернобыльская атомная электростанция, сообщили РИА Новости в министерстве экологии страны.РИА Новостивчера в 18:27
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Испания направит более €1 млн на создание электростанции в Чернобыле
Московский Комсомолецвчера в 19:15
Испания выделит более миллиона евро на создание солнечной электростанции в Чернобыле
Телеканал 360°вчера в 21:12
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