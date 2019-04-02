В Чернобыле появится солнечная электростанцияСвободная Пресса вчера в 21:21

Испания выделит из государственного бюджета более миллиона евро на строительство наземной солнечной электростанции в зоне отчуждения, где расположена Чернобыльская атомная электростанция, сообщили РИА Новости в министерстве экологии страны.

с чего всё началось

Дата начала строительства новой солнечной электростанции близ Чернобыля пока неизвестна. Проект находится на стадии голосования. Первая СЭС была запущена в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2018 году, средства на нее выделялись опять же в рамках Киотских соглашений.

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