Политика

В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объектРИА Новости 08:02

В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили радиоактивные остатки грузовика, которые могут представлять угрозу для жизни людей. Об этом сообщается в профиле Чернобыльского Радиционно-экологичного Биосферного Заповедника в Facebook.
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В Чернобыле обнаружили радиоактивный грузовик

Коммерсантъ09:29

В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объект

РИА Новости08:02

В Чернобыльской зоне нашли радиоактивный грузовик

Lenta.ru07:25

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

Газета.Ru07:14

В зоне ЧАЭС сделали опасную находку

Вести.Ru06:24

В районе Чернобыльской АЭС нашли грузовик с повышенным радиационным фоном

РБК06:22

В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект

ТАСС05:40
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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