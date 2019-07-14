Политика
В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объектРИА Новости 08:02
В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили радиоактивные остатки грузовика, которые могут представлять угрозу для жизни людей. Об этом сообщается в профиле Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
Общество
Погода оправдает ожидания москвичей
В ближайшее время в столицу, как и во все центральные регионы страны, вернется летняя погода.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Теннис
Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона
Новак Джокович одержал победу над Роджером Федерером в финале теннисного турнира Уимблдон.
Обновлено в 14:16
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Гаджеты
Sony представила самый быстрый USB-разветвитель
Sony представила USB-разветвитель с поддержкой карт памяти SD, который может значительно упростить жизнь фотографам.
Обновлено в 06:45
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Наро-Фоминске загорелся ангар на заводе пластмасс
Ангар загорелся на площади 950 квадратных метров на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Обновлено в 14:21
Космос
Глава РАН назвал вывод на орбиту «Спектра-РГ» успехом мировой науки
Вывод на орбиту космической обсерватории "Спектр-Рентген Гамма" является большой удачей не только российской, но и мировой науки.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Девять человек погибли при падении самолета с парашютистами в Швеции
В конце июня при падении двухмоторного самолета King Air на Гавайях погибли девять человек.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Футбол
Луис Адриано показал фото в русском национальном костюме
Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в Instagam опубликовал фотографию на фоне берез.
Обновлено в 11:12
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании 2019. Квят 9-й
Льюис Хэмилтон выиграл десятый этап чемпионата "Формула 1" 2019 года.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет
Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.
Обновлено в 11:45
Футбол
Ахмат — Краснодар 0:0 (1-й тайм)
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, почему новичок команды Денис Глушаков не попал в заявку на дебютную игру сезона в Российской Премьер-Лиге с «Краснодаром».
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции
Обновлено в 12:14
Футбол
«Барселона» провела презентацию Гризманна
«Барселона» представила нападающего Антуана Гризманна в качестве нового футболиста команды.
Обновлено в 13:09
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Общество
Полнолуние 17 июля: что стоит делать, а от чего следует воздержаться
В среду, 17 июля, в 0:38 часов по московскому времени произойдет полнолуние, оно совпадет с лунным затмением.
Обновлено вчера в 20:16
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Космос
Роскосмос получил первые снимки с запущенного с «Восточного» спутника
Первые снимки получили ученые с запущенного неделю назад гидрометеорологического спутника "Метеор-М".
Обновлено 12 июля в 13:50
Космос
В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой
Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
В Алжире задержали пять боевиков, планировавших теракты
Алжирские военные и сотрудники жандармерии задержали в провинции Батна на северо-востоке страны пятерых боевиков, планировавших теракты против демонстрантов, говорится в заявлении министерства обороны страны.
Обновлено в 09:34
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Обновлено в 07:05
Политика
Во Львовской области внезапно скончался ветеран «АТО» из «Правого сектора»*
В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Федоришин с позывным «Швед».
Обновлено в 10:18
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Назван тип боли, сигнализирующий о дефиците витамина В12
Медики из Великобритании рассказали о типе боли, которая может сигнализировать о дефиците витамина В12.
Обновлено в 05:12