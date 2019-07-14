Политика
В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объектРИА Новости 08:02
В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили радиоактивные остатки грузовика, которые могут представлять угрозу для жизни людей. Об этом сообщается в профиле Чернобыльского Радиционно-экологичного Биосферного Заповедника в Facebook.
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Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
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Космос
В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой
Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
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Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок
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В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну
В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.
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Сегодня Джокович и Федерер сыграют в финале Уимблдона
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Футбол
Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»
Полузащитник и капитан "Сочи" Евгений Песегов уверен, что арбитры должны были отменить гол "Спартака" в матче первого тура РПЛ (0:1).
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Погода оправдает ожидания москвичей
В ближайшее время в столицу, как и во все центральные регионы страны, вернется летняя погода.
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В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Саратова Як-42, направлявшийся в Сургут, при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
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Обновлено в 09:23
Происшествия
Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ
Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено в 09:42
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
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Как распознать депрессию и кому не помогут таблетки, разобралась "Газета.Ru" с помощью эксперта.
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Луис Адриано показал фото в русском национальном костюме
Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в Instagam опубликовал фотографию на фоне берез.
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Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
Обновлено в 11:26
Происшествия
Девять человек погибли при крушении одномоторного самолета в Швеции
Девять человек стали жертвами авиакатастрофы на севере Швеции вблизи города Умео, сообщает в воскресенье местное подразделения издания The Local.
Обновлено в 11:09
Спорт
Загитова рассказала о музыке для короткой программы
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Макрон объявил о создании во Франции космического командования
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании в стране большого космического командования в рамках военно-воздушных сил республики.
Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие
Военные пекари раздали жителям Тулуна около 6 тонн хлеба
С момента формирования военной группировки, задействованной в ликвидации ЧС, подразделения Центрального военного округа (ЦВО) выпекли и раздали населению пострадавшему от наводнения города Тулун Иркутской области около 6 тонн хлеба.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
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Моуринью назвал будущего чемпиона Италии
Бывший главный тренер "Интера" Жозе Моуринью заявил, что миланский клуб станет победителем предстоящего розыгрыша чемпионата Италии.
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Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Обновлено в 07:05
Экономика
Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
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Игры
В файлах Dota Underlords нашли упоминания новых героев
Датамайнер Тайлер МакВикер предположил, что в Dota Underlords могут появится 13 новых героев.
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Космос
Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН
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Гаджеты
Xiaomi объявила дату анонса смартфона Xiaomi Mi A3
Компания Xiaomi начала рассылать представителям прессы приглашения на презентацию нового смартфона Xiaomi Mi A3.
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