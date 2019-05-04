Происшествия
Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в ЧеркассахРИА Новости 07:17
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
Общество
В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС
Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено в 14:04
Футбол
ФК «Зенит» стал чемпионом России досрочно
Санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России по футболу после того, как столичный «Локомотив» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу».
Обновлено в 14:11
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено в 11:56
Политика
В Белом доме рассказали о телефонном разговоре Трампа и Путина
В пятницу, 3 мая, стало известно о том, что между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
На границе с Польшей задержали и фактически пытали режиссера из РФ, ехавшего снимать антифашистский фильм
На польской границе задержали и арестовали российского режиссера Михаила Матросова, ехавшего в Европу на съемки исторического антифашистского фильма.
Обновлено в 11:09
Политика
Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины ушел в отставку
В апреле 2019 года руководство Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщило, что доля украинского языка в эфире национальных телеканалов и радиостанций продолжает возрастать.
Обновлено в 07:27
Политика
Лучшую дату для инаугурации Зеленского назвали в Раде
В Верховной раде считают, что лучшей датой для инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет 28 мая.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Здоровье
Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Футбол
Дриусси: «Зенит» не хотел проигрывать, это заставило нас идти вперёд
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал результат выездного матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:1). 23-летний аргентинец принёс команде из Санкт-Петербурга ничью, забив на 87-й минуте.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленского попросили не «креативничать» из-за его ответа Путину
В Госдуме призвали избранного президента Украины Владимира Зеленского не "креативничать", а выполнять Минские соглашения, передает ТАСС.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы
В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Седокова на отдыхе в Турции оправдалась за неидеальную фигуру
«Великолепный отдых с тремя детьми» в одном из высококлассных отелей Белека был омрачен подлым снимком из-за угла тыльной части ее фигуры, оказавшейся не такой идеальной, какою ее представляет Анна Седокова своим многочисленным обожателям в Сети.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Задержанная на «Монстрации» в Махачкале рассказала об угрозе убийством в полиции
Ольга Москвитина, задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале, рассказала, что полицейские угрожали ей убийством.
Обновлено в 13:24
Общество
Все на пляж! 27-градусная жара придет в Нижний Тагил
Пик жары придётся на вторник, 7 мая. В этот день, по прогнозам метеорологов, температура воздуха составит до +27 градусов.
Обновлено в 12:28
Общество
Полиция взяла на наркологическую экспертизу вещи Резника
Федеральное агентство новостей сдало на экспертизу куртку, попавшего в центр скандала с употреблением наркотиков депутата Законодательного Собрания Максима Резника, купив ее у депутата и его супруги Ксении Казариной.
Обновлено в 13:32
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста
Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Глава ПНС Ливии рассказал о перспективах сотрудничества с Россией
Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил о "больших перспективах" для сотрудничества с Москвой.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева судьбу финалистов детского «Голоса» увидела во сне
Как поделился позже в YouTube-программе TalkLike серебряный призер «Голоса» Максим Ержан, Нино Чеснер Пугачева предсказала карьеру актрисой, Насте Ивановой – дальнейшие успехи в музыке, а сам Максим на музыкальной сцене получит мировую славу.
Обновлено в 14:01
Общество
«Бессмертный полк» прошел в Женеве под «Катюшу»
Более ста человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Женеве в субботу.
Обновлено в 09:03
Авто
Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Парень из Tinder раскритиковал платье студентки. Теперь ее фото использует в рекламе Asos
Компания связалась с Теей в комментариях и через некоторое время стала использовать ее фото в рекламе, поместив ее на страницу платья — наряду со снимком профессиональной модели.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности
Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ
Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Футбол
Старейший клуб мира вылетел в пятый дивизион чемпионата Англии
«Ноттс Каунти», старейший профессиональный клуб в мире, вылетел в пятый дивизион чемпионат Англии.
Обновлено в 13:41
Футбол
Зампред Госдумы Лебедев потребовал убрать с ТВ комментатора Орлова
С резкой критикой в адрес спортивного комментатора Геннадия Орлова выступил заместитель председателя Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.
Обновлено в 13:15
Общество
В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике
В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Футбол
Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.
Обновлено в 07:16