Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в ЧеркассахРИА Новости 07:17

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.

Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах

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