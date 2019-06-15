Происшествия
В Чемодановке решили открыть отделение полиции после массовой дракиМосковский Комсомолец 07:13
МВД установило личности 12 участников массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области, где накануне произошли волнения среди местного населения и убийство одного из фигурантов событий.
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Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах.
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Что касается цветочных и травяных чаев, то надеяться на исцеление каких-то болезней с их помощью не стоит, хотя они действительно способны помочь, если организм плохо реагирует на кофеин из обычных кофе или чая.
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