Происшествия

В Чемодановке решили открыть отделение полиции после массовой дракиМосковский Комсомолец 07:13

МВД установило личности 12 участников массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области, где накануне произошли волнения среди местного населения и убийство одного из фигурантов событий.
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Губернатор прокомментировал ситуацию в селе под Пензой после массовой драки

Lenta.ru08:23

В Чемодановке появится полицейское отделение

Вести.Ru07:20

В Чемодановке после массовой драки создадут отделение полиции

RT на русском07:12

В Чемодановке решили открыть отделение полиции после массовой драки

Московский Комсомолец07:13

Установлены 12 участников массовой драки в Чемодановке

Интерфакс06:34

В Чемодановке решили создать отделение полиции после драки с убийством

РБК07:19

Власти Пензенской области сообщили о стабилизации ситуации после массовой драки

ТАСС05:54
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