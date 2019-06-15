Происшествия

В Чемодановке откроют отделение полицииПенза-Пресс 10:13

В селе Чемодановка после массовой драки откроют отделение полиции. Об этом стало известно во время заседания рабочей группы по решению конфликта в населенном пункте. Рабочую группу возглавил губернатор Иван Белозерцев, в нее также вошли силовики, представители власти и местные жители.
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с чего всё началось
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил помочь региональному управлению МВД в создании отделения полиции в селе Чемодановка, где в результате массовой драки один человек погиб, сообщается
 на сайте правительства области.
РБК07:19

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В Чемодановке решили открыть отделение полиции после массовой драки

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Российский политик. Губернатор Пензенской области с 21 сентября 2015 года. Председатель Законодательного собрания Пензенской области в 2012-2015 годах.
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