В Чемодановке откроют отделение полицииПенза-Пресс 10:13

с чего всё началось

В селе Чемодановка после массовой драки откроют отделение полиции. Об этом стало известно во время заседания рабочей группы по решению конфликта в населенном пункте. Рабочую группу возглавил губернатор Иван Белозерцев, в нее также вошли силовики, представители власти и местные жители.

Политика Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.

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Футбол Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20 Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.

Происшествия SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

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Шоу-бизнес Татьяна Терешина дала сыну двойное имя После долгих размышлений наследник получил двойное имя – Арсений-Остап.

Кино Скончался режиссер Франко Дзеффирелли Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.

Происшествия МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.

Политика Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Эллиота Трюдо Служба безопасности и разведки Канады уничтожила досье на бывшего премьер-министр Эллиота Трюдо.

Общество Желавших уехать в Канаду россиян переселят Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".

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Происшествия На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба» Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.

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Политика Глава Демократической партии Молдавии покинул страну Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.