Происшествия
В Чемодановке откроют отделение полицииПенза-Пресс 10:13
В селе Чемодановка после массовой драки откроют отделение полиции. Об этом стало известно во время заседания рабочей группы по решению конфликта в населенном пункте. Рабочую группу возглавил губернатор Иван Белозерцев, в нее также вошли силовики, представители власти и местные жители.
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с чего всё началось
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил помочь региональному управлению МВД в создании отделения полиции в селе Чемодановка, где в результате массовой драки один человек погиб, сообщается на сайте правительства области.РБК07:19
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