Происшествия
В Чемодановке после массовой драки создадут отделение полицииRT на русском 07:12
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился оказать УМВД по региону помощь в организации отделения полиции в селе Чемодановка, где в четверг, 13 июня, произошла массовая драка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
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с чего всё началось
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил помочь региональному управлению МВД в создании отделения полиции в селе Чемодановка, где в результате массовой драки один человек погиб, сообщается на сайте правительства области.РБК07:19
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