В Чемодановке после массовой драки создадут отделение полицииRT на русском 07:12

с чего всё началось

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился оказать УМВД по региону помощь в организации отделения полиции в селе Чемодановка, где в четверг, 13 июня, произошла массовая драка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В Чемодановке после массовой драки создадут отделение полиции

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