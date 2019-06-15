Происшествия

В Чемодановке после массовой драки создадут отделение полицииRT на русском 07:12

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился оказать УМВД по региону помощь в организации отделения полиции в селе Чемодановка, где в четверг, 13 июня, произошла массовая драка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил помочь региональному управлению МВД в создании отделения полиции в селе Чемодановка, где в результате массовой драки один человек погиб, сообщается
 на сайте правительства области.
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