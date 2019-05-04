В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийствеРоссийская газета 12:30

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске. Об этом сообщили ТАСС в региональном СК.

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Политика Зеленский прокомментировал возможный роспуск Верховной рады Украины Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном роспуске Верховной рады Украины.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Общество В США напечатали на 3D-принтере задние лапки для хромого кота Полосатый кот по кличке Сержант Хромой, из-за болезни лишившийся задних лапок, получил новые конечности, которые были напечатаны на 3D-принтере.

Футбол Пять тысяч болельщиков встретили «Зенит» в аэропорту Санкт-Петербурга "Зенит" возвращался в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). В аэропорту "Пулково" команду встретили порядка пяти тысяч болельщиков.

Армия и оружие Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.

Шоу-бизнес В больницу к певице МакSим пригласили священника На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.

Финансы Майские праздники растопчут российский рубль Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль.

Авто Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.

Шоу-бизнес Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.

Здоровье Самый тяжелый мальчик в мире весит почти 200 кг Самый тяжелый в мире мальчик весит 196,8 кг в возрасте 10 лет, пишет The Mirror.

Происшествия На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль "Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.

Армия и оружие Турция обвинила Израиль в атаке на офис информагентства Anadolu в Газе Армия обороны Израиля атаковала в секторе Газа здание, в котором расположен офис турецкого государственного информагентства Anadolu.

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.

Энергетика Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.

Происшествия В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.

Армия и оружие Крейсер «Адмирал Нахимов» признан самым мощным в мире Учтивая все характеристики крейсера, специалисты сделали вывод, что «Адмирал Нахимов» по огневой мощи превзошел схожий американский класс кораблей Ticonderoga и стал самым мощным судом в мире.

Происшествия Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.

Космос Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».

Политика Нидерланды экстрадировали украинского хакера в США Нидерланды экстрадировали на территорию Соединенных Штатов украинского хакера Алексея Иванова.

Единоборства Эдвардс остался непобежденным на турнире в родном Бирмингеме На турнире Bellator, который проходит в Бирмингеме, Фабиан Эдвардс покаутировал португальца Фалько Нето.

Политика Гуаидо признал попытки свержения Мадуро неудачными Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо согласился с тем, что попытки свержения действующего президента страны Николаса Мадуро явились провальными.

Происшествия В Курганской области пять жилых домов сгорели из-за пала сухой травы Сухая трава загорелась в поселке под Курганом, в результате пожара сгорело пять жилых домов, сообщается на сайте МЧС по Курганской области.

Футбол «Ливерпуль» переиграл «Ньюкасл» и вернулся в лидеры чемпионата Англии Футболисты "Ливерпуля" обыграли на выезде "Ньюкасл Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии и за тур до конца сезона снова вышли на первое место в таблице премьер-лиги.