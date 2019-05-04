Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийствеРоссийская газета 12:30
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске. Об этом сообщили ТАСС в региональном СК.
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Футбол
«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын
Обновлено в 17:45
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
В Иране приговорили брата президента страны к тюремному заключению
Брат президента Ирана Хасана Роухани Хуссейн Ферейдун, арестованный в 2017 году по обвинению в финансовых преступлениях, в субботу был приговорен к тюремному заключению, сообщает агентство ISNA.
Обновлено в 08:57
Политика
Небензя: Россия и США всегда были союзниками
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе акции «Бессмертный полк» в нью-йоркском Бэттери-парке заявил, что Москва и Вашингтон всегда были союзниками.
Обновлено в 19:48
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено в 21:11
Происшествия
Человек погиб при крушении небольшого самолета в Канаде
Инцидент произошел в 100 км от города Смитерс. В результате крушения погиб один человек. О количестве человек на борту самолета неизвестно.
Обновлено в 20:32
Общество
Как во Франции прошла 25-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа
Израильтяне атаковали уже порядка 70 целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада" (запрещено в РФ) на глубине в 20 метров под границей для проведения терактов, и продолжают отвечать на палестинские обстрелы.
Обновлено в 13:30
Политика
Зеленский предложит Раде назначить инаугурацию на 19 мая
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной раде провести свою инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 09:22
Авто
Средняя поездка на каршеринге в Москве длится 46 минут
Обновлено в 10:27
Авто
Названы 4 преимущества годовалого авто перед новым
Обновлено в 12:46
Политика
Посол РФ: Американские политики живут на другой планете
После мероприятия дипломат пришел к выводу, что взгляды американских политиков и простых граждан в отношении России кардинально отличаются.
Обновлено в 20:19
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье
Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.
Обновлено в 03:01
Общество
Мессенджеры обязуются идентифицировать пользователей по номеру телефона
В случае если мобильный оператор находит в своей базе запрашиваемый номер телефона, он также обязуется указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код.
Обновлено в 17:13
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ
В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
Политика
США и Словакия высказались против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Станислав Садальский сделал Татьяне Васильевой подарок
Знаменитый актер и эпатажный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram подробностями выходного дня.
Обновлено в 18:21
Футбол
Фанаты и игроки «Порту» провели акцию в поддержку Касильяса
Футболисты и болельщики «Порту» провели акцию в поддержку испанского голкипера Икера Касильяса.
Обновлено в 20:31
Армия и оружие
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта
Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено в 16:35
Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено в 11:15
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Авто
Renault Duster возглавил ТОП лучших авто для дачников
Российские эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей, которыми пользуются отечественные дачники.
Обновлено в 11:32
Футбол
Почеттино: «Что бы ни случилось дальше, я горжусь „Тоттенхэмом“»
Что бы ни случилось, я чувствую гордость.
Обновлено в 11:44
Гаджеты
Новый смартфон HTC получил процессор MediaTek Helio P35 и 6 ГБ ОЗУ
В однопоточном тесте смартфон показал результат 897 баллов, а в многоядерном – 4 385 балов.
Обновлено в 04:31
Наука
Иммунный фермент защищает от диабета
Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.
Обновлено в 01:09
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49