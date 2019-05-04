Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийствеРоссийская газета вчера в 12:30
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске. Об этом сообщили ТАСС в региональном СК.
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В Челябинской области расследуют убийство четырех взрослых и ребенка
Коммерсантъ Челябинсквчера в 05:39
В Челябинской области задержан подозреваемый по делу об убийстве пяти человек
Первый областнойвчера в 12:07
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