Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийствеРоссийская газета вчера в 12:30

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске. Об этом сообщили ТАСС в региональном СК.
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Полицейские задержали человека, который устроил массовую резню в Нязепетровске

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Ребенка и четверых взрослых зарезали в Челябинской области

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Мальчик сильно плакал: южноуральца задержали по подозрению в расправе над 4 взрослыми и ребёнком

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Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
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Обновлено вчера в 12:00
Общество

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Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
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Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 19:22
Общество

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Маленькой жительнице Челябинска выписали лекарство на бланке Минздрава СССР, передает корреспондент cheltv.ru.
Обновлено в 01:10
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Врачи рекомендуют не мыть курицу перед приготовлением

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Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
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Обновлено вчера в 18:18
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Обновлено вчера в 16:00
Космос

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Стоимость документа может достичь 9 миллионов долларов, считают организаторы торгов Бортовую инструкцию астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которой они пользовались при высадке на Луну, продадут на аукционе Christie s в Нью-Йорке, сказано на сайте аукционного дома.
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Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
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