Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийствеРоссийская газета 12:30
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске. Об этом сообщили ТАСС в региональном СК.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Единоборства
Александр Шлеменко одержал победу нокаутом на турнире в Челябинске
Главный бой турнира организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске завершился победой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко над экс-бойцом UFC Вискарди Андраде.
Обновлено в 13:32
Футбол
Станислав Черчесов: «Рад за Семака. „Зенит“ заслуженно стал чемпионом»
"Зенит" стабильно провел матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом.
Обновлено в 15:40
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Футбол
«Интер» потерял очки с «Удинезе»
"Интер" сыграл вничью с "Удинезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии - 0:0. Миланский клуб сохранил третье место в турнирной таблице, удинцы идут на 17-й строчке, в 5 очках от зоны вылета.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Политика
В Грузии назвали условие размещения военной базы США в стране
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал условие размещения военной базы Соединенных Штатов в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
Гаджеты
Razer выпустила «имперскую» периферию ко дню Star Wars
Обновлено в 14:41
Наука
Ученые установили, что у Древнего Болгара не было оборонительных стен
Древний Болгар, в 14 веке не имел оборонительных стен с башнями. Бывшая столица Волжской Булгарии, ограничивались валом и рвом.
Обновлено 02 мая в 02:59
Футбол
Семак: миг радости и счастья очень короток. Надо уметь его ценить!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал завоевание клубом титула чемпиона Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 17:12
Политика
В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ
Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
Обновлено в 07:27
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Футбол
Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его
Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Хоккей
Гол Овечкина не спас Россию от поражения в матче с Финляндией
В концовке Александр Овечкин при игре в шесть полевых смог отыграть один гол. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 10:31
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Футбол
«Арсенал» забил первый гол на встрече с «Локомотивом»
На встрече в Туле "Арсенала" с "Локомотивом" хозяева поля открыли счет. Гол на 25-й минуте первого тайма забил Бакаев.
Обновлено в 12:29
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая
В Москве из-за пришедшего антициклона ожидаются дожди и теплая погода. В субботу, 4 мая, днем будет облачно с прояснениями, местами осадки.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне
По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 15:03
Футбол
Александр Медведев: «Командир экипажа связался с землей и передал нам результат матча в Туле»
Президент «Зенита» Александр Медведев назвал непередаваемыми чувства от чемпионства, о котором команда узнала, находясь на боту самолета на высоте 10 000 метров над землей.
Обновлено в 16:31
Финансы
Майские праздники растопчут российский рубль
Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль.
Обновлено в 10:24
Политика
Зеленский предложит Раде назначить инаугурацию на 19 мая
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной раде провести свою инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 09:22
Футбол
Чемпионы в городе. Как болельщики встретили «Зенит» в Петербурге
Болельщики с нетерпением ждали команду, вернувшую золото в Петербург.
Обновлено в 17:12
Общество
Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики
Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено в 07:45
Автоспорт
WEC: Экипаж Алонсо сделал ещё один шаг к титулу
Обновлено в 14:15
Футбол
Футбольный союз Сербии поздравила Бранислава Ивановича с чемпионством
Футбольный союз Сербии поздравила защитника "Зенита" Бранислава Ивановича с победой в чемпионате России.
Обновлено в 16:41
Космос
Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик
Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено в 05:16
Религия
В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха
«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике.
Обновлено в 05:11