Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийствеРоссийская газета 12:30
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске. Об этом сообщили ТАСС в региональном СК.
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Происшествия
В аэропорту Махачкалы задержали участника ИГ
В аэропорту Махачкалы задержали жителя Дагестана Бийсолтана Джамалова, который более двух лет воевал в Сирии на стороне боевиков.
Обновлено в 11:24
Хоккей
Сборная Казахстана досрочно вышла в элиту чемпионата мира
Сегодня, 4 мая, хоккеисты сборной Литвы обыграли команду Южной Кореи в матче чемпионата мира (2:1).
Обновлено в 06:50
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов
Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.
Обновлено в 09:37
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Основателя LinguaLeo арестовали за убийство сестры
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности
Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Здоровье
Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Футбол
Семак: «Зениту» удалось переломить ход матча
Напомним, матч завершился со счетом 1:1, на гол грозненцев в концовке ответил выстрелом Себастьян Дриусси.
Обновлено в 11:56
Политика
Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа
В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество.
Обновлено вчера в 12:55
Гаджеты
Apple и HTC обвинили в завышении автономности своих смартфонов
Apple и HTC обвинили в обмане пользователей – компании якобы указывали недостоверное временн автономной работы своих смартфонов.
Обновлено в 12:18
Происшествия
СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму
Инцидент произошел в Феодосии утром в пятницу, 3 мая. В корзине воздушного шара находились четверо взрослых и один ребенок.
Обновлено в 02:01
Футбол
«Атлетико» разгромно проиграл «Эспаньолу»
Обновлено в 12:08
Происшествия
Журналист попал в реанимацию после нападения в центре Черкасс
В центре украинского города Черкассы в субботу утром неизвестный мужчина напал на журналиста Вадима Комарова и нанес ему телесные повреждения.
Обновлено в 11:42
Гаджеты
Samsung намерен выпустить идеальный безрамочный смартфон
Обновлено в 08:31
Авто
Гиперкар Lykan HyperSport превратили в полицейский автомобиль
Всего было построено 7 экземпляров гиперкара, и один из них стал частью полицейского автопарка Абу-Даби.
Обновлено вчера в 03:58
Здоровье
Эксперты рассказали, как правильно пить алкоголь для избежания похмелья
Эксперты рассказали, как правильно употреблять алкоголь, чтобы не столкнуться с проблемой похмелья.
Обновлено в 02:19
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Единоборства
Фролов нокаутировал соперника на турнире в Челябинске
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Фролов одержал победу над Йонасом Билльштайном на турнире RCC 6 в Челябинске.
Обновлено в 12:37
Авто
Уникальный спорткар Lexus LFA Nürburgring Edition выставили на продажу
Выставленный на продажу спорткар Lexus LFA Nürburgring Edition является одним из 50 выпущенных, а его заявленный пробег составляет всего 1 тыс. километров.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up
Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.
Обновлено в 11:33
Политика
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области
В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке
Как пишет The Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник, Кэтрин мечтает о том, чтобы родить еще одного ребенка.
Обновлено в 12:00
Политика
Зеленский заявил, что о роспуске Рады говорить еще рано
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что еще рано говорить о роспуске Верховной рады, поскольку он еще не получил полномочий главы государства.
Обновлено в 11:26
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Хоккей
Чехия — Швеция 1:0 (1-й период)
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33