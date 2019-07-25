Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человекИзвестия вчера в 21:55

В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что ДТП произошло в Аргаяшском районе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В ГИБДД назвали виновника аварии с пятью погибшими на трассе в Челябинской области

КП - Челябинск02:59

Названа причина ДТП с пятью погибшими на Урале

РИА Новости01:58

Пять человек погибли в результате ДТП в Челябинской области — фото

Life.ruвчера в 21:56

В Челябинской области при столкновении двух машин погибли пять человек

РБКвчера в 23:50

Пять человек погибли в страшной аварии в Челябинской области

Челябинский обзорвчера в 23:10

Пять человек погибли при лобовом столкновении двух легковушек в Челябинской области

ТАССвчера в 22:21

В лобовом столкновении двух Lada на трассе в Челябинской области погибли пять человек

74.ru00:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:06, Вашингтон
Происшествия

В амстердамском аэропорту отменены 180 рейсов

Обновлено вчера в 16:00
Политика

Экипаж задержанного на Украине российского танкера возвращается домой

Экипаж российского танкера NEYMA, задержанного сегодня в порту украинского Измаила, находится в бьезопасности и сейчас возвращается домой.
Обновлено в 09:42
Космос

Три крупных астероида приближаются к Земле

Третий приближающийся к нашей планете большой астероид диаметром до 110 метров, 2015 HM10, пройдет на расстоянии в 4 689 697 км от Земли.
Обновлено вчера в 11:20
Политика

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований

Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 09:05
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Обновлено в 04:30
Интернет

В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 04:56
Происшествия

Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга

Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 08:15
Политика

Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома

Обновлено в 10:03
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Южная Корея и Россия обсудят инцидент с российским самолётом

Министерства обороны Южной Кореи и России обсудят на рабочем уровне недавний инцидент с российским самолетом.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

Финляндия обвинила Россию в воздушном вторжении

Самолет пролетел в общей сложности около 25 километров в воздушном пространстве Финляндии и покинул его через две минуты — в 9:25.
Обновлено в 09:52
Политика

Володин подвел итоги весенней сессии Госдумы

Государственная дума в весеннюю сессию рассмотрела 586 законопроектов, из которых приняла 325, оставив в думском «портфеле» 1240 законодательных инициатив, подвел итоги работы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:23
Музыка

Ольга Бузова объявила о последнем концерте

Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.
Обновлено в 07:38
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд

Обновлено в 09:12
Общество

Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»

Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Шейх Мохаммед и принцесса Хайя официально подтвердили развод

Суд назначен на 30 и 31 июля, когда шейх Мохаммед и принцесса Хайя встретятся в Лондоне.
Обновлено в 01:32
Кино

Венецианский кинофестиваль представил программу смотра

Обновлено в 06:58
Политика

Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура

Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Общество

Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Армия и оружие

Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию

Первый этап поставок Россией Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 завершен. Об этом в четверг, 25 июля, пишет Habertürk.
Обновлено в 08:56
Космос

Китайцы впервые провели успешный частный космический запуск

Китайская компания Beijing Starcraft Glory 24 июля 2019 года провела успешный запуск ракеты-носителя SQX-1 Y1.
Обновлено в 04:32
Общество

Жара на западе Европы обновила температурные рекорды

Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе

В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
Обновлено в 09:40
Политика

Украинцы обложили данью украинцев в Европе

Украинские граждане вымогают деньги у соотечественников-предпринимателей, сообщается в ежегодном докладе чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью, который опубликовало у себя на сайте издание iROZHLAS.
Обновлено в 09:12
Политика

Лукашенко пригрозил правительству тюрьмой за падеж скота

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от Генпрокуратуры взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции

Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.
Обновлено в 07:00
Финансы

ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.
Обновлено в 08:00
Политика

Джонсон заявил, что Британия пока не готова к Brexit без сделки

Великобритания пока не готова к выходу из Евросоюза без сделки, заявил в четверг премьер-министр страны Борис Джонсон.
Обновлено в 09:30
Главное