Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли пять человекИзвестия вчера в 21:55
В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что ДТП произошло в Аргаяшском районе.
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Происшествия
В амстердамском аэропорту отменены 180 рейсов
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Экипаж задержанного на Украине российского танкера возвращается домой
Экипаж российского танкера NEYMA, задержанного сегодня в порту украинского Измаила, находится в бьезопасности и сейчас возвращается домой.
Обновлено в 09:42
Космос
Три крупных астероида приближаются к Земле
Третий приближающийся к нашей планете большой астероид диаметром до 110 метров, 2015 HM10, пройдет на расстоянии в 4 689 697 км от Земли.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 09:05
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 04:56
Происшествия
Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга
Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 08:15
Политика
Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома
Обновлено в 10:03
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Южная Корея и Россия обсудят инцидент с российским самолётом
Министерства обороны Южной Кореи и России обсудят на рабочем уровне недавний инцидент с российским самолетом.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Финляндия обвинила Россию в воздушном вторжении
Самолет пролетел в общей сложности около 25 километров в воздушном пространстве Финляндии и покинул его через две минуты — в 9:25.
Обновлено в 09:52
Политика
Володин подвел итоги весенней сессии Госдумы
Государственная дума в весеннюю сессию рассмотрела 586 законопроектов, из которых приняла 325, оставив в думском «портфеле» 1240 законодательных инициатив, подвел итоги работы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:23
Музыка
Ольга Бузова объявила о последнем концерте
Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.
Обновлено в 07:38
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Обновлено в 09:12
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Шейх Мохаммед и принцесса Хайя официально подтвердили развод
Суд назначен на 30 и 31 июля, когда шейх Мохаммед и принцесса Хайя встретятся в Лондоне.
Обновлено в 01:32
Кино
Венецианский кинофестиваль представил программу смотра
Обновлено в 06:58
Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию
Первый этап поставок Россией Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 завершен. Об этом в четверг, 25 июля, пишет Habertürk.
Обновлено в 08:56
Космос
Китайцы впервые провели успешный частный космический запуск
Китайская компания Beijing Starcraft Glory 24 июля 2019 года провела успешный запуск ракеты-носителя SQX-1 Y1.
Обновлено в 04:32
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе
В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
Обновлено в 09:40
Политика
Украинцы обложили данью украинцев в Европе
Украинские граждане вымогают деньги у соотечественников-предпринимателей, сообщается в ежегодном докладе чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью, который опубликовало у себя на сайте издание iROZHLAS.
Обновлено в 09:12
Политика
Лукашенко пригрозил правительству тюрьмой за падеж скота
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от Генпрокуратуры взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции
Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.
Обновлено в 07:00
Финансы
ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.
Обновлено в 08:00
Политика
Джонсон заявил, что Британия пока не готова к Brexit без сделки
Великобритания пока не готова к выходу из Евросоюза без сделки, заявил в четверг премьер-министр страны Борис Джонсон.
Обновлено в 09:30