Водитель междугороднего автобуса Iveco, по непонятным пока причинам, совершил столкновение с грузовиком Foton. В результате аварии пострадали четыре человека – три пассажира рейсового автобуса и сам 31-летний водитель. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

В Челябинской области столкнулись автобус и грузовик

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