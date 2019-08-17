Происшествия
В Челябинской области столкнулись автобус и грузовикАиФ Челябинск 16 августа в 23:48
Водитель междугороднего автобуса Iveco, по непонятным пока причинам, совершил столкновение с грузовиком Foton. В результате аварии пострадали четыре человека – три пассажира рейсового автобуса и сам 31-летний водитель. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Челябинской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
Губерния (г. Челябинск)17 августа в 12:07
В Челябинской области автобус Iveco столкнулся с грузовиком, четверо пострадали
Курс дела17 августа в 00:05
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Политика
Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии.
Обновлено вчера в 21:02
Экономика
Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными
Россияне начали активно использовать накопления и брать кредиты ради поддержания привычного уровня трат, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Транспорт
Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова
«Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС.
Обновлено в 01:34
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Путешествия
Названы самые популярные среди путешественников приметы
Специалисты сервиса Ozon.travel выяснили, какие приметы больше всего распространены среди путешествующих россиян.
Обновлено вчера в 17:39
Экономика
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей
К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Общество
Составлен рейтинг самых тусовочных городов мира
Издание Lonely Planet в понедельник, 19 августа, опубликовало рейтинг самых тусовочных городов мира.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военных
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
В Башкирии при возгорании жилого дома погибли двое мужчин
Минувшей ночью при тушении пожара в одноэтажном жилом доме в деревне Черновский Уфимского района были обнаружены тела двух мужчин 57 и 46 лет.
Обновлено в 00:18
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено вчера в 04:53
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах
Google своими манипуляциями добавил от 2,6 млн до 16 млн голосов Хиллари Клинтон в 2016 году.
Обновлено вчера в 14:56
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 23:16
Политика
Трамп призвал Пакистан сократить напряженность в отношениях с Индией
Президент США Дональд Трамп в разговоре с премьером Пакистана Имраном Ханом призвал "сократить напряженность и умерить риторику" с Индией, сообщил Белый дом.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец угрожал выбросить из окна
Как сообщили в региональном МВД, днем в понедельник очевидцы сообщили в полицию о том, что неадекватный мужчина на третьем этаже дома угрожает убить ребенка.
Обновлено вчера в 13:40
Футбол
«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА
Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Обновлено вчера в 16:49
Гаджеты
Число предзаказов на Galaxy Note 10 в Республике Корея превысило 1 млн
"В Южной Корее число предварительных заказов на Galaxy Note 10 превысило миллион, а их общее количество достигло 1,3 млн, что уже в два раза больше, чем на предыдущую модель Note 9, вышедшую в 2018 году", - отмечается в сообщении.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли женщина с ребенком
Обновлено в 00:19
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
В США готовят расследование против крупных технологических компаний
Решение о проведении расследования было принято после того, как группа прокуроров провела в июле встречу с представителями министерства юстиции, на которой обсуждались возможные нарушения корпорациями антимонопольного законодательства.
Обновлено в 00:58
Политика
Нетаньяху сообщил о цели своего визита на Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским намерен обсудить создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение, передает TimesNowNews.
Обновлено 18 августа в 15:31
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено вчера в 05:47
Культура
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Брежневой продемонстрировала пышную фигуру в купальнике
На новом фото дочка Брежневой позирует на яхте в купальнике с глубоким декольте. Он подчеркнул пышную, но подтянутую фигуру Сони.
Обновлено вчера в 13:57