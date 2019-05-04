Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийствеРоссийская газета 12:30

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске. Об этом сообщили ТАСС в региональном СК.
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СМИ рассказали подробности массовой поножовщины в Челябинской области

РИА Новости13:00

В Челябинской области расследуют убийство четырех взрослых и ребенка

Коммерсантъ Челябинск05:39

Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области

ТАСС12:16

В Челябинской области задержан подозреваемый по делу об убийстве пяти человек

Первый областной12:07

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 5 человек на Урале

Московский Комсомолец12:51

Ребенка и четверых взрослых зарезали в Челябинской области

ФедералПресс06:34

Мальчик сильно плакал: южноуральца задержали по подозрению в расправе над 4 взрослыми и ребёнком

74.ru12:43
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Политика

Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от России

Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль решил защищать Прибалтику и Польшу от России, для чего предложил создать специальный фонд.
Обновлено в 22:13
Происшествия

Хабаровск окутал дым от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров в Амурском районе Хабаровского края с ночи воскресенья окутал Хабаровск, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено в 22:46
Футбол

Артур Нигматуллин: обыграли «Локомотив» за счет самоотдачи

По словам Нигматуллина, «Арсенал» обыграл «железнодорожников», прежде всего, за счет самоотверженности и самоотдачи.
Обновлено в 16:55
Музыка

Небензя спел в ООН песни военных лет

Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Священника пригласили к певице МакSим в больницу

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено в 20:10
Здоровье

В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов

В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.
Обновлено в 08:46
Авто

Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Общество

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В воскресенье, 5 мая, в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона, передает ТАСС.
Обновлено в 23:11
Хоккей

Россия проиграла Финляндии в матче хоккейного Евротура

В первом матче чешского этапа Еротура Россия проиграла Швеции.
Обновлено в 10:58
Наука

Ученые назвали способ омоложения организма на несколько лет

Обновлено в 18:18
Политика

Зеленский предложит Раде назначить инаугурацию на 19 мая

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной раде провести свою инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 09:22
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Обновлено в 21:11
Армия и оружие

Мадуро призвал военных быть готовыми к вторжению США

Военные должны быть готовы к обороне в случае вторжения США, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.
Обновлено в 11:35
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено в 19:22
Экономика

В Бурятии построят птицефабрику за 5,5 млрд рублей

Обновлено в 08:33
Происшествия

Из съехавшего в реку во Флориде Boeing 737 извлекли бортовой самописец

Обновлено в 19:49
Авто

Опубликованы снимки таинственного внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» решил напомнить об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 03:16
Политика

Кандидат в президенты США пригрозила России спецслужбами

Американский сенатор Эми Клобучар, которая намерена баллотироваться на пост президента в 2020 году, раскритиковала президента страны Дональда Трампа за чрезмерную мягкость по отношению к России.
Обновлено в 22:40
Армия и оружие

В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ

В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
Политика

Лоббирование инициативы о запрете ввоза хамона и пармезана не задалось

Президент агрохолдинга «Миратотрг» Виктор Линник в интервью журналу «Forbes» в резкой форме высказывается о российских потребителях мясной продукции, назвав их «балаболами».
Обновлено вчера в 07:38
Хоккей

Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Коламбус» и повел в серии

В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли "Бостон Брюинз" на льду домашней арены "ТД-Гарден" обыграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 4:3. Гости в третьем периоде за три минуты забросили три шайбы, но от поражения это их не спасло.
Обновлено в 22:20
Музыка

Названа истинная причина победы дочери Алсу в «Голосе»

Обновлено в 14:30
Футбол

«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»

В следующем туре Сельта на выезде сыграет против Атлетика, а Барселона на своем поле встретится с Хетафе.
Обновлено в 16:41
Политика

Жители ДНР выстроились в очередь для получения российского паспорта

«ФедералПресс» ранее писал, что президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР российского гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 02:52
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено в 20:00
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено в 22:58
Авто

Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей

Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Религия

5 мая православные христиане отмечают Красную горку

В воскресенье, 5 мая, православные отмечают Антипасху, что ни в коей мере не означает противопоставление Пасхе, но наоборот — обращение к прошедшему неделю назад празднику.
Обновлено в 18:30
Футбол

Азмун, Барриос и Дриусси сыграют за «Зенит» против «Ахмата»

Тренерские штабы "Ахмата" и "Зенита" определились со стартовыми составами на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
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