Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийствеРоссийская газета 12:30
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске. Об этом сообщили ТАСС в региональном СК.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:27, Ашберн
Политика
Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от России
Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль решил защищать Прибалтику и Польшу от России, для чего предложил создать специальный фонд.
Обновлено в 22:13
Происшествия
Хабаровск окутал дым от лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Амурском районе Хабаровского края с ночи воскресенья окутал Хабаровск, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено в 22:46
Футбол
Артур Нигматуллин: обыграли «Локомотив» за счет самоотдачи
По словам Нигматуллина, «Арсенал» обыграл «железнодорожников», прежде всего, за счет самоотверженности и самоотдачи.
Обновлено в 16:55
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Священника пригласили к певице МакSим в больницу
Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено в 20:10
Здоровье
В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов
В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.
Обновлено в 08:46
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В воскресенье, 5 мая, в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона, передает ТАСС.
Обновлено в 23:11
Хоккей
Россия проиграла Финляндии в матче хоккейного Евротура
В первом матче чешского этапа Еротура Россия проиграла Швеции.
Обновлено в 10:58
Наука
Ученые назвали способ омоложения организма на несколько лет
Обновлено в 18:18
Политика
Зеленский предложит Раде назначить инаугурацию на 19 мая
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной раде провести свою инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Мадуро призвал военных быть готовыми к вторжению США
Военные должны быть готовы к обороне в случае вторжения США, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.
Обновлено в 11:35
Экономика
В Бурятии построят птицефабрику за 5,5 млрд рублей
Обновлено в 08:33
Авто
Опубликованы снимки таинственного внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» решил напомнить об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 03:16
Политика
Кандидат в президенты США пригрозила России спецслужбами
Американский сенатор Эми Клобучар, которая намерена баллотироваться на пост президента в 2020 году, раскритиковала президента страны Дональда Трампа за чрезмерную мягкость по отношению к России.
Обновлено в 22:40
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ
В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
Политика
Лоббирование инициативы о запрете ввоза хамона и пармезана не задалось
Президент агрохолдинга «Миратотрг» Виктор Линник в интервью журналу «Forbes» в резкой форме высказывается о российских потребителях мясной продукции, назвав их «балаболами».
Обновлено вчера в 07:38
Хоккей
Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Коламбус» и повел в серии
В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли "Бостон Брюинз" на льду домашней арены "ТД-Гарден" обыграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 4:3. Гости в третьем периоде за три минуты забросили три шайбы, но от поражения это их не спасло.
Обновлено в 22:20
Музыка
Названа истинная причина победы дочери Алсу в «Голосе»
Обновлено в 14:30
Футбол
«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»
В следующем туре Сельта на выезде сыграет против Атлетика, а Барселона на своем поле встретится с Хетафе.
Обновлено в 16:41
Политика
Жители ДНР выстроились в очередь для получения российского паспорта
«ФедералПресс» ранее писал, что президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР российского гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 02:52
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено в 20:00
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Религия
5 мая православные христиане отмечают Красную горку
В воскресенье, 5 мая, православные отмечают Антипасху, что ни в коей мере не означает противопоставление Пасхе, но наоборот — обращение к прошедшему неделю назад празднику.
Обновлено в 18:30
Футбол
Азмун, Барриос и Дриусси сыграют за «Зенит» против «Ахмата»
Тренерские штабы "Ахмата" и "Зенита" определились со стартовыми составами на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55