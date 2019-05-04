Происшествия
В Челябинской области произошло массовое убийствоРИА Новости 08:20
В городе Нязепетровск Челябинской области четверо взрослых и четырехлетний ребенок найдены мертвыми, сообщает региональное управление СК России. По информации следователей, тела с ножевыми ранениями обнаружили в частном жилом доме.
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Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Наука
Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета
В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.
Обновлено 02 мая в 08:54
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке
Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Наталья Рудова поддержала Седокову снимком в купальнике
Актриса Наталья Рудова решила поддержать коллегу и разместила в своем Instagram снимок в купальнике.
Обновлено в 10:06
Единоборства
Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
Здоровье
Эксперты рассказали, как правильно пить алкоголь для избежания похмелья
Эксперты рассказали, как правильно употреблять алкоголь, чтобы не столкнуться с проблемой похмелья.
Обновлено в 02:19
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Музыка
Названа истинная причина победы дочери Алсу в «Голосе»
Обновлено в 14:30
Общество
Мессенджеры начнут идентифицировать пользователей по номеру телефона
В России с 5 мая 2019 года вступает в силу постановление правительства за подписью премьер-министра РФ Дмитрий Медведева от 6 ноября 2018 года, согласно которому владельцы мессенджеров должны идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено в 18:25
Политика
В делегации США рассказали о визите в Крым
Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов прибыла с пятидневным визитом в Крым.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
США осудили ракетные обстрелы Израиля радикалами из сектора Газа
Палестинские радикалы из сектора Газа с утра субботы выпустили более 250 ракет по Израилю, в ответ израильские военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава, сообщила ранее пресс-служба армии еврейского государства.
Обновлено в 18:45
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ
В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Авто
Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Наука
Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя
Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность
Ранее в Сети появились свежие фотографии сына певицы Жанна Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева, который занимается воспитанием мальчика после смерти матери.
Обновлено в 15:36
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Армия и оружие
КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний
Обновлено в 19:58
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны должен наладить отношения с Россией.
Обновлено в 20:18
Наука
Физики заставили антиматерию показать волновые свойства
Обновлено в 08:46
Общество
Трафик государев. Получится ли управлять интернетом из администрации президента?
Президент подписал закон о суверенном интернете, так что творчество сенатора Клишаса вступит в силу с 1 ноября.
Обновлено в 13:42
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнам
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева проводят майские праздники вместе
Шоумен поделился совместным снимком с супругой.
Обновлено в 00:00
Политика
Германия намерена принять меры для «защиты» Прибалтики от России
Германия должна создать специальный фонд и ежегодно инвестировать более $20 млрд на «защиту» стран Прибалтики и Польши от России, заявил вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью SvD.
Обновлено в 19:32
Политика
В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ
Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
Обновлено в 07:27
Авто
Продажи автомобилей D-класса в России растут второй месяц подряд
Продажи автомобилей D-класса в России растут второй месяц подряд, а также растет и доля сегмента, однако при этом основную долю занимают продажи машин сегмента SUV и В – 80% рынка.
Обновлено в 08:15